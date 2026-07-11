MLB／下一個普荷斯？紅雀8年36億綁韓裔新秀威瑟霍特

紅雀隊23歲韓裔內野手威瑟霍特（JJ Wetherholt），打了半季大聯盟，如今收到球團端出8年1億1250萬美元（約台幣36億元）合約，他說自己的目標一直都是在同一個地方越久越好，球團願意釋出善意，自己也會努力回報、不辜負球團。

威瑟霍特為紅雀在2024年選秀第一輪第七順位選進，今年升上大聯盟，目前出賽88場，累積91安、13轟、36分打點，繳出打擊率0.266、上壘率0.361、長打率0.409，全壘打數在國聯菜鳥排名第二，安打數則排第三。

紅雀為他端出的合約，沒有任何選擇權，若達到激勵條件，最多可領到1.32億美元。此外，這紙合約總值超越紅雀在2004年與普荷斯（Albert Pujols）簽下的7年1億美元，而當年雙方是在即將進入薪資仲裁庭之前達成共識，威瑟霍特是在尚未取得薪資仲裁情況下就拿到這筆大約。

紅雀教頭馬莫（Oliver Marmol）表示，「以延長合約綁選手8年，這代表在一個人身上押注，你賭的是他個性的穩定、工作態度，你相信過了8年後，你準確知道走進這扇門的依然會是同樣一個人，這說明了他是如何要求自己、善待他人，以及他的敬業精神。」

威瑟霍特提到，自己就連念大學，都是在離家只有1小時車程的地方，自己喜歡能長期待在同一個地方，「當我被紅雀選中的那一刻，我就希望自己可以長期待在這裡，這份合約正是朝著這個目標邁進。」