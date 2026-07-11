MLB／村上宗隆遞補進明星賽還要參戰全壘打大賽 8位砲手出爐

效力白襪隊的日籍重砲「村神」村上宗隆今天傷癒重返賽場，同日接獲來自大聯盟的好消息，宣布他遞補進入美聯明星隊，同時也將參戰今年全壘打大賽。

村上在受傷之前出賽58場已經狂敲20轟，5月底因右大腿拉傷進入傷兵名單，已在今天正式回歸大聯盟，賽前介紹到他的棒次時，現場球迷也為他歡呼喝彩。

隨著明星周腳步逼近，大聯盟今天亮牌最後兩位全壘打大賽參賽者，分別是費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）、白襪隊村上宗隆，將加入費城人哈波（Bryce Harper）、紅雀隊沃克（Jordan Walker）、紅襪隊康崔拉斯（Willson Contreras）、皇家隊卡利安諾（Jac Caglianone）、洋基隊萊斯（Ben Rice）、光芒隊卡米奈羅（Junior Caminero）的競爭行列。

村上同時遞補巴克斯頓（Byron Buxton）的位置，進入美聯明星隊，在旅美第一年解鎖明星賽成就。