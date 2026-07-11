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MLB／大谷翔平準備治療左膝今天先發投手換人 明星賽也不去了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平。路透
大谷翔平。路透

2026世足賽

大谷翔平原訂今天先發登板面對響尾蛇隊，計畫臨時喊卡，道奇隊一併宣布他將退出今年明星賽，原因出在他的左膝不適。總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，自己是在昨天得知，也透露問題並不嚴重，「如果現在是10月，他今晚就會投球。」

大谷的膝蓋發炎問題困擾已久，羅伯茲在昨天早上了解現況後，決定拉下大谷今天的先發投球任務，仍維持以指定打擊出賽。

羅伯茲表示，大谷將在周日（美國時間）進行抽取膝蓋積液治療，不會影響他在明星周過後的登板，但目前尚未排定他的下半季首戰會是何時。

羅伯茲強調，並非因為近期什麼狀況導致大谷的傷勢加重，「如果現在是10月（意指季後賽），他今天還是會投球。」他指出，考量明星周有4天的休兵，決定把握這段空檔，拉下這場先發也是為了避免他在接受治療之前加重負擔，「如果我們有機會可以提早解決問題，那就這麼做吧！」

羅伯茲 道奇 大谷翔平

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