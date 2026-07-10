MLB／村上宗隆請客！3A打復健賽請吃壽司 隊友大讚：great teammate

效力白襪隊的日籍重砲村上宗隆近日赴3A打復健賽，沒忘了款待小聯盟隊友們，根據白襪3A投手麥克道格（Tanner McDougal）透露，村上帶來了美味的壽司，大讚他是「great teammate」。

村上因右大腿拉傷，在5月底進入名單，已到3A夏洛特騎士隊（Charlotte Knights）出賽2場，將在明天回歸大聯盟賽場。

大聯盟球員到小聯盟打復健賽，體恤薪水較低的小聯盟球員，請客已非新鮮事，過去達比修有就有多次在小聯盟大手筆請客躍上新聞版面，而村上顯然也知道這個潛規則。

麥克道格透露，自己對外帶壽司的印象是通常都不怎樣，但那天村上帶來的壽司真的太棒了，自己也嘗試了很多過去沒吃過的東西。

「有他在這裡真的太棒了，他是位好隊友。」麥克道格也提到，看著村上為比賽的準備、訓練態度，也是一件很酷的事，「能有像他這樣的選手在休息室裡真的很棒。」