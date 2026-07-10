MLB／創史上最差紀錄、被抹黑不想守二壘 沃爾普澄清：我連當捕手都願意

洋基隊知名主播凱伊（Michael Kay）日前聲稱洋基游擊手沃爾普（Anthony Volpe）拒絕改守二壘，沃爾普今天強硬回擊，直呼根本是胡扯。

沃爾普原本被看好成為洋基不動先發游擊手，生涯首年就奪下美聯金手套。不過沃爾普打擊能力始終沒有進步，守備部分則是變得差勁，今年是沃爾普大聯盟生涯第4季，目前打擊累積53轟，守備則是發生55次失誤。

另外，沃爾普是史上首位生涯3年累積1800打席，但上壘率低於0.285的打者。沃爾普從眾人期待的未來之星，變成紐約球迷不停責罵的對象。

沃爾普去年帶傷上陣，今年賽季前段在小聯盟復健。凱伊日前指出，沃爾普在小聯盟復健賽期間，拒絕球隊希望他練習二壘的建議。

對此，沃爾普鄭重澄清，「這件事很清楚地和總教練布恩（Aaron Boone）以及球隊溝通過了。我覺得這根本就是胡扯。我希望隊友們，這些和我一起打了3年多的隊友，能知道我的為人，也知道我真的願意為了幫助球隊贏球做任何事。」

沃爾普還透露，「當我被下放時，我跟布恩說，我可以去當捕手，我真的會做球隊需要的任何事，這才是這件事背後真正的情況。正因如此，聽到那些話被說出來，才會讓我這麼錯愕，因為根本完全沒那回事。」

洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）告訴《紐約郵報》，沃爾普對嘗試其他守位完全沒抗拒。布恩承認，球團一開始確實打算讓沃爾普嘗試其他位置，但其他球員受傷後，原本能守多個位置的游擊手卡巴耶羅（Jose Caballero），必須到其他位置支援，這個計畫因此取消。凱伊後來也坦言自己錯了，並表示會向沃爾普道歉。