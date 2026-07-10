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MLB／高祐錫赴美918天終於站上大聯盟 雙城教頭：第一印象不錯

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
赴美三年、歷經918天，韓籍投手高祐錫終於等到站上大聯盟的那一天。 法新社
赴美三年、歷經918天，韓籍投手高祐錫終於等到站上大聯盟的那一天。 法新社

2026世足賽

赴美三年、歷經918天，韓籍投手高祐錫終於等到站上大聯盟的那一天，今天披上雙城隊球衣，面對守護者隊後援1局失1分，他也成為史上第30位在大聯盟出賽的韓籍選手、投手第16人。

高祐錫2024年與教士隊簽下兩年450萬美元合約，滿心期待展開旅美生涯，先是在該年首爾賽前夕遭到下放3A，7月再被下放2A，隔年被交易到馬林魚隊，從新人聯盟到3A四個層級都待過，經歷指定讓渡、釋出，改與老虎隊簽下小聯盟合約，近日再被交易到雙城，終於等到升上大聯盟的通知。

高祐錫今天在第九局、雙城2：4落後之際上場，先讓許尼曼（Daniel Schneemann）擊出滾地球出局，隨後遭到貝利（Patrick Bailey）陽春砲狙擊，面對史蒂文關（Steven Kwan）耗費10球取得三振，再讓巴札納（Travis Bazzana）擊出滾地球出局。

高祐錫共用18球、12顆好球，被敲1安打、失1分，最快球速95.7哩（約154公里）。

高祐錫七年韓職生涯效力LG雙子隊，如今美職生涯也在同為「Twins」的雙城站上大聯盟。雙城教頭薛爾頓（Derek Shelton）評價他的初登板指出，高祐錫此役前面已經有先熱身一次，後來沒上場，今天的直球球速和幾顆指叉球表現都不錯，「挨轟那一球是滑球高起來，但整體來說是很不錯的第一印象。」

大聯盟 雙城 韓職

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