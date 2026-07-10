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MiLB／柯敬賢1A連2天開轟 龍仔3A敲5安打也開轟

中央社／ 台北10日電
道奇隊1A的台灣野手柯敬賢連續2天開砲，本季累積15轟。截圖自影片
道奇隊1A的台灣野手柯敬賢連續2天開砲，本季累積15轟。截圖自影片

2026世足賽

美國職棒小聯盟（MiLB）道奇隊1A的台灣野手柯敬賢連續2天開砲，本季累積15轟；小熊隊3A的「龍仔」龍則是單場5安打、包含1轟，水手隊費柴德在新人聯盟敲出二壘安打。

洛杉磯道奇隊1A的柯敬賢先發第3棒、右外野手，3局下在平手局面敲出3分超前砲，不過另有3次三振，9局下平手、滿壘情況下他敲出強勁滾地球，一壘手沒能攔下，紀錄上雖是失誤仍送回再見分，讓道奇以7比6擊敗西雅圖水手隊1A，柯敬賢5打數1安打、3分打點作收。

芝加哥小熊隊3A的台美混血好手龍（JonathonLong）今天火力全開，先發第2棒、左外野手的他全場5打數5安打、2分打點，包含2支二壘安打以及6局下敲出的陽春砲，另外還有1次保送，總計6度上壘，幫助小熊隊3A以21比7大勝明尼蘇達雙城隊3A。

轉戰水手隊的費柴德（Stuart Fairchild）繼續在新人聯盟出賽，今天面對道奇隊先發第2棒、中外野手，全場3打數1安打，在4局上敲出二壘安打延續前1場開轟的好手感，另有2次三振、1次觸身球上壘；球隊最終5比6輸球。

聖路易紅雀隊2A投手林振瑋今天面對道奇隊2A，先發5.1局被敲6支安打、失3分，但也投出5次三振，在球隊12比6贏球之下，取得本季第3勝。

辛辛那提紅人隊1A投手林盛恩今天先發出賽，面對紅雀隊1A，度過前2局的滿壘危機，最終5局僅被敲1支安打無失分，雖有4次保送但也送出4次三振，隨著球隊9比1勝出奪得個人本季第6勝，防禦率下降到3.84。

柯敬賢 道奇 小熊

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