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MLB／曾放話對大谷翔平投觸身球！南韓高佑錫終於迎大聯盟初登板

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓27歲右投高佑錫。 法新社
南韓27歲右投高佑錫。 法新社

2026世足賽

南韓27歲右投高佑錫轉戰美職多年，如今終於登上大聯盟投手丘，今天擔任雙城隊最後一任投手，對守護者隊主投1局，被捕手貝利（Patrick Bailey）敲出陽春砲，失1分。

高佑錫2023年經典賽前曾放話要對大谷翔平投觸身球，引發輿論撻伐。2024年季前與教士隊簽下2年450萬美元合約，結果因為春訓表現太爛，被下放小聯盟2A，後來被交易到馬林魚隊。

去年6月高佑錫被馬林魚釋出，後來和老虎隊簽小聯盟合約，7月又被交易到雙城，如今終於登上大聯盟。高佑錫今年在小聯盟2A和3A累積41.1局，投出54次三振，防禦率1.96，每局被上壘率0.82。

高佑錫本場比賽被敲1發全壘打，投出1次三振，製造2次滾地球出局。雙城總教練謝爾頓（Derek Shelton）賽後稱讚高祐錫的投球表現：「這是他大聯盟初登板，比賽中還出現熱身後，又必須繼續等的情況。他的球速不錯，也投了幾顆很好的指叉球。」謝爾頓還說：「整體來看，這是很好的第一印象。」

高祐錫 大谷翔平 雙城 守護者

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