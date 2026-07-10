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MLB／光芒「洋基殺手」被打爆！麥馬洪讚萊斯：打了100萬發全壘打
光芒隊今天推派「洋基殺手」拉穆森（Drew Rasmussen）先發，沒想到只投2.1局就被狂攻6分，提前退場。洋基終場以12：4拿下勝利。
今天賽前，拉穆森生涯對洋基主投50.2局只失5分，防禦率0.89，且洋基近6戰只拿下12分。沒想到洋基打線今天第3局大爆發，包含「白飯哥」萊斯（Ben Rice）的2分砲，單局5支安打、猛轟6分。拉穆森只投2.1局就黯然退場。
萊斯6上又補上一發3分砲，單場灌進5分打點，洋基靠7名牛棚投手輪番上陣，終場以12：4擊敗光芒，系列賽以2勝2敗坐收，目前還落後光芒4場勝差。
洋基球員麥馬洪（Ryan McMahon）賽後盛讚萊斯，「這傢伙簡直打了一百萬支全壘打。他把能量都灌注到那顆球上，不會因為揮棒拉太長而浪費力量，而且非常穩定。他每天都準時出現，用球棒什麼球都能打。」
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