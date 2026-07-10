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MLB／不只哈波參戰全壘打大賽？費城人教頭疑似暴雷：史瓦柏也會去
費城人隊強打哈波（Bryce Harper）今天剛正式宣布參戰全壘打大賽，隊友史瓦柏（Kyle Schwarber）也可望跟進，費城人總教練馬丁利（Don Mattingly）今天受訪疑似說溜嘴，畫面火速被多家社群轉載。
哈波2018年還效力國民隊時，於國民球場參與全壘打大賽奪冠，今年明星賽舉辦場地為費城市民銀行球場，他再度點頭參戰，今天剛透過IG宣布此事，馬丁利也被問到對於子弟兵參與全壘打大賽的看法。
記者提問「期待看到哈波在全壘打大賽的表現嗎？」馬丁利回應：「當然，特別是比賽又是在費城進行，他和Klye都會參加，對吧？」記者提醒他還沒確定，馬丁利接續回應：「好喔，Kyle還沒確定，我覺得他也會去啦！可能還在等所有事情確定。」
全壘打大賽還剩兩席尚未公布，史瓦柏本季32轟領跑大聯盟，備受期待將為地主球隊出戰。他過去曾兩度參賽，2018年一路殺進決賽才輸給哈波，2022年則是在首輪不敵普荷斯（Albert Pujols）。
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