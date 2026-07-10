MLB／鈴木誠也陽春砲+二壘打卻因抽筋退場 「要去吃100根香蕉」

小熊隊今天以2：3不敵金鶯隊，分數全數都由日籍好手鈴木誠也打下，一支陽春砲、一支一分打點二壘打，但也在這支二壘打後因為小腿抽筋退場，賽後對此回應：「我要去吃100根香蕉。」

鈴木誠也前一場已經貢獻三分砲，今天第六局的陽春砲、本季第15轟，幫助小熊以1：1追平，第八局再於三壘有人時敲二壘打，幫助小熊打下超前分。

鈴木誠也八局下並未上場守備，換上丁恩（Justin Dean）接手右外野防區，而小熊後援投手弗格森（Tyler Ferguson）以三振開局後，面對韓德森（Gunnar Henderson）、阿隆索（Pete Alonso）都投出觸身球釀成危機，小熊再換上羅里森（Ryan Rolison）接手投球，傑克森（Jeremiah Jackson）掃出兩分打點二壘打逆轉戰局。

鈴木誠也傷勢並無大礙，賽後透露：「今天流的汗比以往更多，上二壘後感覺到有點抽筋，我是覺得還能打，但大家叫我不要勉強，所以才先退場。」