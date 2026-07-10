聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／李灝宇4支1中斷安打荒 強勁擊球遭飛撲美技沒收少1安
台灣好手李灝宇7月3日敲出個人第4轟後陷入安打荒，時隔一周終於再出現安打，今天面對運動家隊4打數敲1安打，老虎隊終場以4：1贏球，取得5連勝、3連戰清盤運動家。
李灝宇此役擔任先發第五棒、二壘手出賽，首打席為游擊方向滾地球出局，第二打席送向中外野的強勁飛球，擊球初速100.5哩、飛行距離346呎，遭到中外野手波特（Henry Bolte）飛撲美技接殺，第三打席本壘前滾地球由捕手蘭格里爾斯（Shea Langeliers）接球傳一壘完成刺殺。
前3打數空手而歸，李灝宇八局下面對右投萊特（Mark Leiter Jr.），在球數2好2壞時攻擊81.8哩指叉球，打穿中間防線，中斷連10打數沒有安打。
老虎打線6安就攻4分，因為出現3轟，第三局羅傑斯（Jake Rogers）陽春砲先馳得點，第五局麥金斯崔（Zach McKinstry）追加兩分砲；老虎今天從3A拉上的新人瓦倫西亞（Eduardo Valencia），初登場在第七局代打上場，掃出陽春砲，上演首打席就開轟。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。