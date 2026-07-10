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MLB／李灝宇4支1中斷安打荒 強勁擊球遭飛撲美技沒收少1安

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
李灝宇。 路透
李灝宇。 路透

2026世足賽

台灣好手李灝宇7月3日敲出個人第4轟後陷入安打荒，時隔一周終於再出現安打，今天面對運動家隊4打數敲1安打，老虎隊終場以4：1贏球，取得5連勝、3連戰清盤運動家。

李灝宇此役擔任先發第五棒、二壘手出賽，首打席為游擊方向滾地球出局，第二打席送向中外野的強勁飛球，擊球初速100.5哩、飛行距離346呎，遭到中外野手波特（Henry Bolte）飛撲美技接殺，第三打席本壘前滾地球由捕手蘭格里爾斯（Shea Langeliers）接球傳一壘完成刺殺。

前3打數空手而歸，李灝宇八局下面對右投萊特（Mark Leiter Jr.），在球數2好2壞時攻擊81.8哩指叉球，打穿中間防線，中斷連10打數沒有安打。

老虎打線6安就攻4分，因為出現3轟，第三局羅傑斯（Jake Rogers）陽春砲先馳得點，第五局麥金斯崔（Zach McKinstry）追加兩分砲；老虎今天從3A拉上的新人瓦倫西亞（Eduardo Valencia），初登場在第七局代打上場，掃出陽春砲，上演首打席就開轟。

老虎 李灝宇

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