MLB／道奇敲定日期連2年訪問白宮 川普：歡迎回來

美國媒體報導，白宮發言人證實，美國職棒去年的冠軍隊洛杉磯道奇已經敲定日期，預計在23日再訪白宮，美國總統川普很高興他們「再回來」。

美國職業運動的冠軍隊拜訪白宮是行之有年的傳統，能夠連續2年拜訪美國總統的隊伍並不多。以職棒而言，道奇隊是26年來的首例。

道奇去年在世界大賽第7戰、延長賽第11局擊敗多倫多藍鳥，拿下2025年世界大賽冠軍，締造2連霸。在道奇之前，紐約洋基1998年、1999年及2000年曾經連3年奪冠。

福斯新聞（Fox News）今天報導，白宮發言人羅傑斯（Taylor Rogers）證實，道奇隊將在7月23日再訪白宮，「川普總統非常高興，歡迎洛杉磯道奇隊再回到白宮，慶祝世界大賽冠軍」。

道奇去年4月7日訪問白宮，球團老闆、教練團與球員幾乎全部到齊。川普在致詞的時候，稱讚大谷翔平「長得像是電影明星」，也提到大谷在2024年締造史上首次50轟50盜紀錄，149年來無人能及。

川普致詞到一半，回頭問道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）：「他（大谷）真的那麼厲害嗎？」羅伯茲回答川普：「他會越來越厲害。」川普笑說：「他還會更厲害？這對很多人來說，太恐怖了。」

道奇去年進白宮，反對聲音不小。洛杉磯有高比例的移民人口，川普政府大規模掃蕩非法移民，在地方上引發反對聲浪；此外道奇向來標榜進步價值，球場有雕像紀念傑基羅賓遜（Jackie Robinson），他打破種族藩籬，成為大聯盟現代史上第一名黑人球員。

道奇隊今年是否比照去年，大部分成員到齊見川普，仍受媒體關注。

川普第二任期以來，已經在白宮接見過職棒道奇隊、職業美式足球費城老鷹、職業冰球佛羅里達美洲豹、職業足球邁阿密隊等。但川普2任期間，也有一些冠軍隊拒絕訪問白宮，包括美國職籃NBA所有冠軍隊。

不過上個月剛奪冠的NBA紐約尼克隊老闆杜蘭（James Dolan）已經公開表示，接受川普的邀請，準備率隊訪問白宮。