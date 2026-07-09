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MLB／佐佐木朗希只用78球就退場 道奇總仔：希望自信延續下一戰

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇投手佐佐木朗希今天對上落磯繳出優質先發，賽後總教練羅伯茲盛讚，也提到為何只用78球就換投，「希望把自信延續到下一場。」 法新社
道奇投手佐佐木朗希今天對上落磯繳出優質先發，賽後總教練羅伯茲盛讚，也提到為何只用78球就換投，「希望把自信延續到下一場。」 法新社

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道奇「令和怪物」佐佐木朗希在今天對決落磯的比賽中，繳出主投6局失3分，睽違33天的優質先發，幫助球隊以4：3在三連戰第二場輸球後要回一勝，賽後總教練羅伯茲（Dave Roberts） 盛讚子弟兵之餘，也談到這位年輕人本季較為不穩的狀況以及今天用球數特別控制的原因。

佐佐木朗希今天面對落磯僅用78球就投出6局失3分飆5K的優質成績單，賽後羅伯茲特別點出他在第4局化解二三壘有人危機的表現，「我特別高興的是，在那樣的局面下他能夠打起精神與打者對決，從他走下投手丘的表情就能感受到自信，令人感到欣慰。 」

至於本戰比賽佐佐木朗希用球數僅78球，理論上還能夠續投，為何道奇仍決定換上牛棚，羅伯茲表示希望能夠在建立自信的前提下見好就收，「我希望他能把這種狀態延續到下場比賽。」

佐佐木朗希本季投球狀況不穩，出戰16場先發戰績3勝5敗，防禦率雖然在本場比賽後略降，但仍是偏高的5.33，不過羅伯茲仍對這位剛進入聯盟第二季的未來之星抱持期待，並提到與開季亂流相比，已經有相當大的進步。

MLB 道奇 佐佐木朗希

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