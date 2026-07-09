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MLB／過氣？道奇大谷搖頭娃娃竟沒發完 日媒驚：熱潮去哪了
今天道奇隊再度舉辦「大谷翔平搖頭娃娃日」，本場比賽觀眾竟不到5萬人，有4004個搖頭娃娃剩下，讓日媒「體育報知」感到震驚。
大谷翔平昨天才敲出生涯第300轟，今天繼續在主場迎戰洛磯，道奇球團今天舉行大谷翔平搖頭娃娃日，這次搖頭娃娃的設計，是以去年國聯冠軍賽G4對釀酒人隊的表現為主題，當時大谷以二刀流身分出賽，單場敲出3發全壘打、投出10次三振。繼4月推出打者版後，這次則是投手版。
原本預計發送給前5萬4000名進場球迷。不過官方公布觀眾人數僅4萬9996人，代表有4004個搖頭娃娃沒發出去。體育報知驚訝，「明明是大谷翔平的搖頭娃娃日，主場觀眾卻不到5萬人，等於有4004個搖頭娃娃剩下來，轉隊首年的熱潮去哪了？」
這是大谷2024年轉戰道奇後，球團第8次舉辦搖頭娃娃日。2024年僅限前4萬名球迷領取，比賽前球場周邊就出現大塞車等混亂場面，體育報知形容，這天沒出現令人驚訝的大排長龍場面，整體氣氛顯得相當平靜。
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