MLB／官網肯定鄭宗哲關鍵貢獻 紅襪轉眼間離外卡只剩3場勝差

紅襪隊作客芝加哥，今天對白襪隊3連戰第2戰又以5：0獲勝，最近拚出5連勝，3、4局上兩波攻勢都和納瓦茲（Carlos Narvaez）、鄭宗哲有關，紅襪官網指出，先發打線最後兩棒做出關鍵貢獻。

紅襪今天揮出10支安打，8棒捕手納瓦茲3打數1安打、攻下1分打點，9棒游擊手鄭宗哲3打數2安打、攻下兩分打點、跑回1分，另有1次保送，打擊表現更是全隊最佳。

紅襪打線面對白襪先發投手馬丁（Davis Martin），7棒杜蘭（Jarren Duran）3局上獲保送，納瓦茲犧牲觸擊推進二壘，鄭宗哲揮出中外野方向安打，攻下全場第1分，成為勝利打點，自己也靠隊友安打掩護得分，紅襪這半局攻下3分奠定勝基。

紅襪4局上攻勢再起，吉田正尚、德賓（Caleb Durbin）連續安打攻占一、二壘，杜蘭雖遭三振，但納瓦茲、鄭宗哲連續安打，各攻下1分打點，紅襪官網形容打線後段攻勢耀眼，表現相當關鍵。

官網指出，納瓦茲本季大部分時間打擊表現低迷，3局上自己決定短打，將速度飛快的杜蘭送上得點圈，他說：「當時想打破僵局，帶動一下攻勢，我們面對一位優秀投手，比數還是0：0，正是採取這種戰術的絕佳時機。」

納瓦茲坦言，最近打擊手感不佳，所以要想辦法為球隊做出貢獻；官網更是形容，他或許受到棒球之神的眷顧，下一個打數就揮出帶有打點的安打。

紅襪最近12場比賽打出10勝2敗，包括兩波5連勝，本季戰績從32勝46升至42勝48敗，儘管在美聯東區排名第4，官網特別指出，紅襪進入明星賽休兵前還剩4場比賽，離美聯外卡最後1席，轉眼間只剩3場勝差。

洋基、守護者、遊騎兵隊目前是美聯外卡前3名，紅襪雖排名第7，只落後46勝46敗的遊騎兵3場勝差，25歲菜鳥左投班奈特（Jake Bennett）今天先發7局，只被揮出4支安打，奪下生涯第4勝，他說：「球隊氣氛很好，大家表現非常出色，能有這樣的好成績，我們都感到特別興奮。」