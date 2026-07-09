MiLB／柯敬賢道奇1A開轟敲5打點 打出驚人比數22：21險勝水手1A

美國職棒小聯盟（MiLB）1A道奇隊台灣野手柯敬賢今天手感火燙，敲出本季第14轟、單場5分打點；費城人隊2A投手潘文輝中繼登板，投1局無失分。

小聯盟1A的洛杉磯道奇隊今天與西雅圖水手隊上演打擊戰，先發第4棒、右外野手的柯敬賢1局下敲出一發中外野2分全壘打，同一局又在滿壘時敲出清壘三壘安打，灌進3分打點，幫助球隊開賽就取得11比0領先。

柯敬賢接著在2局下敲出飛球出局，4局下、7局下都被三振，8局下選到保送，全場5打數2安打，5分打點，賽後打擊率2成86；雖然道奇隊1A在7局上也被攻下11分，但靠著火力壓制，最終仍以22比21贏球。

效力費城費城人隊的潘文輝在2A對上紐約洋基隊出賽，第7局登板先製造飛球出局，隨後雖投出觸身球並讓對手盜上二壘，但接下來靠著內野滾地球、三振連抓2個出局數，總計1局未被敲安，另有1次三振，賽後防禦率3.38，費城人2A最終以5比6輸球。