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MLB／佐佐木朗希挨兩轟優質先發未勝 大谷翔平熄火4支0吞2K

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
佐佐木朗希投6局失3分，本季第4場優質先發無關勝敗。 路透
佐佐木朗希投6局失3分，本季第4場優質先發無關勝敗。 路透

2026世足賽

道奇隊今天在主場對洛磯隊進行3連戰最後一戰，佐佐木朗希投6局失3分，本季第4場優質先發無關勝敗，道奇8局下靠貝茲（Mookie Betts）關鍵安打攻下超前分，終場以4：3獲勝，3連戰2勝1敗結束，本季對戰洛磯7勝3敗。

佐佐木朗希用78球完成6局任務，被揮出4支安打包括兩支全壘打，投出5次三振、1次保送，退場時3：3無關勝敗，本季戰績仍是3勝5敗， 防禦率從5.40略降為5.33。

道奇1局下就從洛磯先發投手休斯（Gabriel Hughes）的手中攻下兩分，佐佐木朗希2局上被卡洛斯（Kyle Karros）、朱利安（Edouard Julien）接連轟出陽春砲，3局上再失1分，道奇被追成3：3平手，戰況開始陷入僵持局面。

道奇8局下1出局後，艾德曼（Tommy Edman）、弗里曼（Freddie Freeman）、貝茲連續3支一壘打攻下致勝分，史考特（Tanner Scott）9局上登板，連續解決3名打者，奪下本季第13次救援成功。

大谷翔平昨天締造大聯盟生涯第300支全壘打紀錄，今天打擊沒有表現，4次打數掛零、吞下兩次三振，本季打擊率2成90、全壘打20支、打點56分。

佐佐木朗希 大谷翔平 道奇

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