MLB／洋基對光芒3戰竟吞45K 紐郵挖苦唯一「穩定」是集體低潮

洋基隊今天對分區龍頭光芒隊之戰，再度吞下11次三振，全場只出現6支安打，終場以0：3落敗，兩隊勝差拉大到5場，洋基最近3場比賽對光芒慘吞45K，近13場比賽輸掉11場。

洋基前天在4連戰首戰5：1獲勝，卻吞下17次三振，昨天以4：6輸球，再度吞下17K，今天狀況沒有太大改善，面對光芒3名投手又被K慘，總教練布恩（Aaron Boone）、板凳教練奧斯穆斯（Brad Ausmus）第6局都被驅逐出場。

光芒先發投手麥克拉納罕（Shane McClanahan）投6.1局只被揮出4支安打，奪下本季第8勝；洋基先發投手柯爾（Gerrit Cole）同樣投6.1局，被揮出7支安打失3分，優質表現未獲打線支援，戰績掉到3勝4敗。

紐約媒體「紐約郵報」挖苦洋基，今天比賽是近3戰首次未吞17次三振，這算是個好消息，但打線依然糟糕透頂，在美聯東區落後愈來愈多；洋基浪費柯爾優質先發，全隊最近唯一能「穩定」做到就是集體陷入低潮。

柯爾說：「單看比賽結果，這並非我們想要的狀態，目前表現也還不足以爭奪龍頭。」