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MLB／李灝宇滿壘打擊未建功 2支0提前退場連3戰未安打
老虎隊台灣野手李灝宇，今天對運動家隊之戰擔任先發6棒二壘手，兩次打數未有安打，提前退場休息，老虎靠羅傑斯（Jake Rogers）、托克森（Spencer Torkelson）全壘打攻下5分，終場以6：1獲勝，最近拚出4連勝。
李灝宇面對運動家先發投手史普林斯（Jeffrey Springs），1局下1出局滿壘時揮出三壘滾地球，隊友在本壘前遭刺殺，3局下揮出二壘飛球出局；他在最近3場比賽合計5次打數未有安打，本季打擊率2成46、全壘打4支、打點15分。
老虎最近8場比賽奪下7勝，目前戰績42勝50敗在美聯中區排名第4，落後排名第1的白襪隊5.5場勝差；3屆塞揚獎投手韋蘭德（Justin Verlander）正式宣布將在季後退休，結束大聯盟生涯21年，這位43歲老將266勝、奪三振3554次都在現役投手排名第1。
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