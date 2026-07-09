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MLB／洋基王牌柯爾6.1局優質先發 打線「只吞」11K遭光芒完封

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基王牌柯爾繳出6.1局失3分飆6K好投，但打線掛蛋最終遭光芒3：0完封。 路透
洋基王牌柯爾繳出6.1局失3分飆6K好投，但打線掛蛋最終遭光芒3：0完封。 路透

2026世足賽

洋基隊王牌柯爾（Gerrit Cole）今天掛帥先發對決美東龍頭光芒隊，繳出6.1局失3分的優質好投，不過打線又再度熄火一分未得，最終以0：3輸球，柯爾吞下本季第4敗。

柯爾今天展現球威，3下和5下各失1分，其他半局只讓打者敲零星安打，7下他續投保送首名打者沃爾斯（Taylor Walls），接著送出1K後功成身退。

後續牛棚沒能止血，先是被光芒迪亞茲（Yandy Diaz）敲一壘打，沃爾斯上三壘，接著阿蘭達（Jonathan Aranda）再敲高飛犧牲打，讓沃爾斯跑回1分，這分也算在柯爾頭上。

最終柯爾留下主投6.1局用97球，挨7安失3分，並送出6張老K的優質先發，賽後防禦率4.04。

洋基打線連2場吞17K，本場「只」吞11K。洋基打線沒能在進攻端以火力支援，全場只敲6支短程安打得分掛蛋，終場以0：3被龍頭光芒斬於馬下，讓柯爾吞下本季第4敗。

MLB 洋基

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