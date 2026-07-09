MLB／傳林睿杰獲雙城30萬美元簽約金 金額遠超中職選秀天花板

23歲成大研究生投手林睿杰曾3度參加中職選秀落選，然而今年成功加盟美職明尼蘇達雙城隊，今天傳出簽約金來到30萬美元（約新台幣962萬元），遠超過中職新秀簽約金紀錄。

外媒記者羅梅洛（Francys Romero）指出，雙城隊正式以30萬美元的簽約金，簽下台灣右投林睿杰，這位23歲的好手在選秀聯盟（MLB Draft League）賽事22局投出22次三振，防禦率2.45。

林睿杰2023年就讀台灣體大期間以挑戰職棒為目標，當年在中職測試會上投出152公里球速，但在選秀會上未獲青睞，隨後繼續升學就讀成功大學體育與健康休閒所。

林睿杰接著在2024、2025年參加中職選秀皆未獲選，直到今年前往美國參加選秀聯盟才被美職看中，獲得高額簽約金，而中職歷年新人簽約金最高紀錄為新台幣600萬元。