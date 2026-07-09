快訊

收到新公教退撫金審定函！李來希：1至7月優存利息差入戶 8月見真章

獨／陸軍八軍團旅長「帶隊上酒店」嗨整晚 爽到天亮被拔官

致癌油風暴隱匿48天！衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛挨告瀆職罪

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／鄭宗哲2安2打點助紅襪5連勝 火力大放送連兩戰出現2安

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
鄭宗哲。 美聯社
鄭宗哲。 美聯社

2026世足賽

旅美好手鄭宗哲今天火力大放送，對白襪隊之戰3打數2安打，攻下勝利打點在內的兩分打點，跑回1分，被三振、保送各1次，幫助紅襪隊5：0獲勝，最近拚出5連勝，鄭宗哲連續兩場比賽出現兩支安打，打擊近況相當不錯。

紅襪作客芝加哥，昨天3連戰首戰8：1獲勝，鄭宗哲未有上場機會，今天擔任先發9棒游擊手，3局上面對白襪先發投手馬丁（Davis Martin），在無人出局二壘有人時，逮中89英里卡特球揮出中外野方向安打，攻下全場第1分，自己再靠隊友安打掩護得分，紅襪這半局攻下3分奠定勝基。

鄭宗哲在4局上一出局一、三壘有人時，把馬丁的82英里曲球打成右外野安打，攻下此役第2分打點，紅襪這半局再得兩分，一路領先到比賽結束。

鄭宗哲6局上面對多明奎茲（Seranthony Dominguez）獲保送、盜壘失敗，8局上最後一次打擊被理察斯（Trevor Richards）三振，本季出賽7場打擊率2成73、打點4分，就等生涯首轟出爐。

鄭宗哲 紅襪 白襪

延伸閱讀

MLB／大聯盟官網首圖就是他！鄭宗哲只用兩打席就解鎖首度單場雙安

中職／岳政華單場雙安3打點 兄弟7：5勝獅隊止敗

棒球／布拉格棒球週陳敏賜開轟2安2打點 中華培訓隊擊退荷蘭

MLB／岡本和真生涯首支滿貫砲 希斯拚118球無安打比賽破功

相關新聞

MLB／鄭宗哲2安2打點助紅襪5連勝 火力大放送連兩戰出現2安

旅美好手鄭宗哲今天火力大放送，對白襪隊之戰3打數2安打，攻下勝利打點在內的兩分打點，跑回1分，被三振、保送各1次，幫助紅襪隊5：0獲勝，最近拚出5連勝，鄭宗哲連續兩場比賽出現兩支安打，打擊近況相當不錯。

MLB／李灝宇滿壘打擊未建功 2支0提前退場連3戰未安打

老虎隊台灣野手李灝宇，今天對運動家隊之戰擔任先發6棒二壘手，兩次打數未有安打，提前退場休息，老虎靠羅傑斯（Jake Rogers）、托克森（Spencer Torkelson）全壘打攻下5分，終場以6：1獲勝，最近拚出4連勝。

MLB／聯盟欽點「傳奇」入選明星賽 韋蘭德宣布本季打完退休：時間到了

曾3度獲得年度最佳投手「塞揚獎」的美國職棒名投韋蘭德（Justin Verlander）今天宣布，今年球季之後引退，結束2...

MLB／岡本和真生涯首支滿貫砲 希斯拚118球無安打比賽破功

藍鳥隊30歲右投希斯（Dylan Cease）今天挑戰無安打比賽，只差最後3個出局數，但在9局上面對巨人隊首名打者拉莫斯（Heliot Ramos），被揮出一壘打破功；藍鳥終場10：0大勝，希斯先發8局奪下本季第6勝，退場時還問：「我投了多少次三振？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。