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MLB／鄭宗哲2安2打點助紅襪5連勝 火力大放送連兩戰出現2安
旅美好手鄭宗哲今天火力大放送，對白襪隊之戰3打數2安打，攻下勝利打點在內的兩分打點，跑回1分，被三振、保送各1次，幫助紅襪隊5：0獲勝，最近拚出5連勝，鄭宗哲連續兩場比賽出現兩支安打，打擊近況相當不錯。
紅襪作客芝加哥，昨天3連戰首戰8：1獲勝，鄭宗哲未有上場機會，今天擔任先發9棒游擊手，3局上面對白襪先發投手馬丁（Davis Martin），在無人出局二壘有人時，逮中89英里卡特球揮出中外野方向安打，攻下全場第1分，自己再靠隊友安打掩護得分，紅襪這半局攻下3分奠定勝基。
鄭宗哲在4局上一出局一、三壘有人時，把馬丁的82英里曲球打成右外野安打，攻下此役第2分打點，紅襪這半局再得兩分，一路領先到比賽結束。
鄭宗哲6局上面對多明奎茲（Seranthony Dominguez）獲保送、盜壘失敗，8局上最後一次打擊被理察斯（Trevor Richards）三振，本季出賽7場打擊率2成73、打點4分，就等生涯首轟出爐。
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