MLB／岡本和真生涯首支滿貫砲 希斯拚118球無安打比賽破功

藍鳥隊30歲右投希斯（Dylan Cease）今天挑戰無安打比賽，只差最後3個出局數，但在9局上面對巨人隊首名打者拉莫斯（Heliot Ramos），被揮出一壘打破功；藍鳥終場10：0大勝，希斯先發8局奪下本季第6勝，退場時還問：「我投了多少次三振？」

希斯投完8局飆出11K，未被揮出安打、出現3次保送，9局下面對拉莫斯在1好1壞後，96英里伸卡球被揮出中外野安打，已經投了118球，藍鳥總教練史奈德（John Schneider）立刻把他換下場，推出後援投手羅傑斯（Tyler Rogers），只投4球連抓3個出局數結束比賽。

希斯知道自己處於無安打比賽狀態，願意拚命投球挑戰紀錄，史奈德（John Schneider）樂見其成，讓他放手一試，「希斯第6局結束說可投120球，第7局結束又說可投130球，我也是棒球迷，如果投手有機會投出無安打比賽，就該讓他嘗試。」

希斯單場投球數寫下生涯8年新高，本季奪三振148次在美聯排名第1，挑戰隊史近36年首場無安打比賽失利，他說：「一直在想無論付出什麼代價都要堅持下去，當時看來可能要投到130 球左右吧。」

拉莫斯揮出巨人全場唯一安打，他說：「希斯今天投球狀況極佳，我們應在攻擊好球帶方面做得更好、打得更積極，但歸根結底，他確實是非常優秀的投手，具備塞揚獎等級的實力。」

藍鳥全場揮出11支安打，包括3支全壘打，岡本和真5打數2安打、攻下4分打點，1局上從巨人先發投手韋伯（Logan Webb）的手中轟出滿貫砲，大聯盟生涯首見，本季21轟在美聯排名第6。