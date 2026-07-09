MLB／一代王牌韋蘭德征戰大聯盟21年 本季打完引退

曾3度獲得年度最佳投手「塞揚獎」的美國職棒名投韋蘭德（Justin Verlander）今天宣布，今年球季之後引退，結束21年大聯盟生涯。

韋蘭德告退，ESPN專欄文章稱是一個時代的終結。這篇文章把韋蘭德、柯蕭（Clayton Kershaw）及薛則（Max Scherzer）等3人並列為「傳統王牌投手」，特色是全盛時期每場先發大多能投到7局以上，為球隊貢獻大量局數。

韋蘭德今年43歲，在大聯盟已經征戰21年。他是底特律老虎隊在2004年選秀會上以第一輪第二順位選進的「選秀榜眼」；職棒生涯出賽556場都是先發，累計266勝159敗，在3571.1局當中送出3554三振，三振數名列大聯盟史上第8。

儘管球迷期待他能邁向300勝、4000K里程碑，但韋蘭德今天發表的引退聲明說，他不會為了某個里程碑或某個數字而退休，「我希望讓比賽告訴我，時候到了。過去幾個月我確實感受到，時間到了」。

韋蘭德本季僅出賽1場，因臀部與大腿受傷，一直排在傷兵名單上。他說，到今年球季結束之前，他仍然會盡全力貢獻球隊，但「我已經決定，這是我最後一個球季。底特律老虎是我生涯起步的地方，正好在這裡劃下句點」。

大聯盟明星賽下星期舉行，韋蘭德獲得大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）欽點，以「傳奇球員」（Legend Pick）身分入選，達成生涯第10度入選明星賽，

韋蘭德身穿老虎球衣再度入選明星賽，別具意義。大聯盟官網報導，韋蘭德前一次穿老虎球衣打明星賽是2013年，當時他正是30歲的巔峰時期，受訪時大方談到，希望可以一直投到40幾歲。

韋蘭德不僅投到43歲，更創下多項難得紀錄。他與已故道奇傳奇投手紐康（Don Newcombe）並列，是大聯盟史上唯二生涯囊括新人王、塞揚獎與年度MVP的球員。他締造過3場無安打比賽，在大聯盟史上也僅有6人。

韋蘭德效力老虎隊長達13年，2017年透過交易轉戰休士頓太空人隊，加盟後5場季賽繳出1.06防禦率，再以美聯冠軍賽MVP之姿，幫助球隊拿下世界大賽冠軍。2022年韋蘭德與太空人再奪世界大賽冠軍，當年太空人在美聯冠軍賽橫掃紐約洋基隊，韋蘭德首戰11K好投奠定基礎。