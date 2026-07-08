MLB／史肯斯虧「太自私」！歐赫恩10打點神記錄 頭盔獲名人堂典藏

海盜今天以12：4擊敗勇士，歐赫恩（Ryan O'Hearn）上演生涯代表作，單場5打數4安打、狂轟3發全壘打，灌進10分打點，不僅成為海盜隊史首位單場10打點的球員，也讓王牌投手史肯斯（Paul Skenes）開玩笑表示歐赫恩「有點自私」。

談到歐赫恩的瘋狂表現，史肯斯先開玩笑說，「我覺得他有點自私，因為全壘打會中斷攻勢。不過……還是替他高興啦。」

「這可能是我升上大聯盟以來，看過隊友最精彩的一場比賽。」史肯斯補充道。

面對全場球迷熱烈歡呼，歐赫恩生涯首次接受「謝幕」致意。他走出休息區向球迷揮手，並將右手放在胸口表達感謝。

「以前從來沒有過，我一直覺得只有球迷真的想看，我才會出去。」歐赫恩說道。

歐赫恩笑說，「回到休息區後我才想，『真的假的，10分打點，太瘋狂了。』這大概是一個月的打點吧！」

不僅如此，勇士先發投手瓦德瑞普（Hurston Waldrep）也不禁坦言，「今天就是屬於他的日子。」

本場比賽，歐赫恩首打席就轟出中右外野方向的滿貫全壘打，擊球初速99.6英里（約160.3公里）、飛行距離384英尺（約117公尺）。3局下再敲中外野3分全壘打，擊球初速105.1英里（約169.1公里）、飛行距離415英尺（約126.5公尺）。

6局下，歐赫恩面對湯瑪斯（Connor Thomas），又把球掃上右外野看台，擊球初速101.3英里（約163.0公里）、飛行距離373英尺（約113.7公尺），將比數拉開為10：2，不僅締造生涯首次單場3響砲，第3轟更是生涯第100支全壘打，且10分都是由自己所打下。

8局下歐赫恩繼續留在場上拚單場「4響砲」但沒能如願，面對前金鶯隊友馬提歐（Jorge Mateo）客串投球，他最後敲出右外野安打，隨後退場接受全場起立鼓掌，為這場歷史之夜畫下完美句點。

歐赫恩本季全壘打數累積16支，打點從51分暴增至61分，單場10打點寫下海盜隊史紀錄，並成為現代棒球時代（1900年至今）第17位單場至少打下10分打點的球員，也是自2024年的大谷翔平之後，再次有球員達成此成就。

根據統計，歐赫恩也打破海盜隊史單場打點紀錄，原紀錄為1939年瑞佐（Johnny Rizzo）所保持的單場9分打點，10分打點也是本季大聯盟球員單場最高紀錄。

更誇張的是，這也是歐赫恩棒球生涯第一次單場10打點、第一次單場3轟，不論是少棒、高中、大學、小聯盟或大聯盟，都從未有過如此表現。

值得一提的是，海盜球團也宣布，歐赫恩此戰使用的球棒將收藏於PNC球場的隊史展示館，而他的打擊頭盔則將送往美國棒球名人堂永久典藏。

得知消息後，歐赫恩也驚喜表示，「真的嗎？太酷了，我完全不知道。看來我以後得去名人堂看看了。」