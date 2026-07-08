MLB／洋基連2場吞17K破美聯紀錄！布恩：總會遇到被壓制的夜晚

洋基隊今天以4：6輸給光芒隊，全場苦吞17次三振，成為美聯史上首支球隊，連2場9局比賽都至少被三振17次。

光芒隊先發投手西摩（Ian Seymour）主投5.1局狂飆12K，被洋基「白飯哥」萊斯（Ben Rice）敲三分砲。光芒靠著4局下4分大局反攻，終場以6：4拿下勝利，穩坐美聯東區龍頭，領先洋基4場勝差。

卡巴耶羅（Jose Caballero）和高史密特（Paul Goldschmidt）本場比賽都吞下4K，其中高史密特已陷入連30打數無安打大低潮，他受訪時直言，「今晚的表現很糟。我也想試著說得正面一點，但4次打擊都被三振，而且壘上有人，這真的就是一場很差的表現。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）則表示，「總會遇到被主宰級投手壓制的夜晚，特別是現在這個時代，偶爾會出現那種雙位數三振的比賽，但我們必須更好地把球打進場內。」

本季洋基累積824次三振，排名美聯第3多，布恩說：「我不想待在後段班，但我們會繼續努力，明天會再來這裡，繼續咬牙拚下去。」