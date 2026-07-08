MLB／山本由伸耐戰秘訣曝光？貝茲透露春訓親自拜師學習訓練方式

道奇當家游擊手貝茲（Mookie Betts）近日在個人Podcast節目中，大讚隊友山本由伸的穩定性與耐戰度，直言自己從未看過有投手能在長時間維持健康的同時，還能持續繳出如此頂尖的表現。

「你看看他去年投了多少球，又在季後賽有那樣的表現，今年還能繼續維持這種水準。」貝茲表示。

貝茲繼續盛讚道，「我真的沒看過有人能夠保持健康這麼久，同時還能一直投得這麼好。」

山本由伸在2025年例行賽繳出2.49防禦率，173.2局狂飆201次三振；季後賽更以5勝1敗、防禦率1.45的宰制表現，勇奪世界大賽MVP，成為道奇完成連霸的重要功臣。

尤其世界大賽第7戰，山本由伸更在休息0天的情況下登板救援，成功守住最後兩局多，幫助道奇擊敗藍鳥奪冠，也讓他正式寫下隊史經典一頁。

延續去年的出色表現，山本由伸本季16場先發，繳出7勝4敗、防禦率2.49，主投104.2局送出100次三振，成功入選生涯第2度明星賽。上個月面對白襪時，他更一度距離無安打比賽只差3個出局數，直到第9局才被彼得斯（Tristan Peters）敲出陽春砲破功。

對此，貝茲認為山本由伸能夠長期保持健康，與他的訓練方式有很大關係，因此自己今年春訓也開始向山本由伸學習，山本由伸的專屬訓練師矢田老師（Yada Sensei）更協助貝茲加入標槍訓練，加強肩膀力量與傳球動作，幫助貝茲更順利適應游擊防區。