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MLB／道奇教頭看好大谷500轟！挨第300轟的投手：我故意被轟

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平、羅倫佐（Michael Lorenzen）。 美聯社
大谷翔平、羅倫佐（Michael Lorenzen）。 美聯社

2026世足賽

大谷翔平今天從前隊友羅倫佐（Michael Lorenzen）手中轟出生涯第300發全壘打，羅倫佐賽後開玩笑表示，「我故意的。」道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）則看好大谷，未來能完成500轟里程碑。

羅倫佐曾經在天使隊和大谷當隊友，如今效力洛磯隊，成為大谷300轟的海報背景。羅倫佐賽後受訪時讚嘆大谷，「用這麼低的彈道打出去，我真的不敢相信球還能飛到那裡，如果有一個球員能做到那種事，那就是他。」

羅倫佐過去效力紅人隊時，曾挑戰成為二刀流球員，因此他與大谷在天使成為隊友時，曾仔細觀察大谷的準備方式，回顧4年前那段時光，羅倫佐說：「真的很棒。從以前開始，無論打擊還是投球，我一直都很尊敬他的準備方式。很佩服他知道自己想做什麼，以及這麼高的棒球智商，而且他很有鬥志，想擊敗對手的心非常強烈，可以感受到只要是為了贏，他什麼都願意做，他擁有一切，我一直都是他的超級粉絲。」

談到成為大谷300轟的被狙擊投手，羅倫佐笑說，「那是我故意的，因為我和他感情很好，我就跟他說：『來吧，這是第300轟，請收下，好好享受。』」

大谷生涯第1102場比賽達標，創史上第5快。羅伯茲看好現年32歲的大谷，未來有望達成500轟，「他才剛過32歲生日，還很年輕、還是很強壯，所以我非常相信，他未來絕對有機會達成500轟。」

道奇 洛磯 大谷翔平

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