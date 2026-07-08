快訊

衛星圖曝巴威怪獸風眼變胖！美軍公布最新預測 估這時間通過台灣近海

致癌油全台流竄第8日 衛福部長石崇良為這事道歉了

強颱巴威將發海陸警！6年前同名颱風釀宜蘭高雄大淹水 恐怖巧合令人發毛

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／皇家守備亂成一鍋粥！投手前滾地球變「少棒全壘打」

聯合新聞網／ 綜合報導
大都會班吉（Carson Benge）回本壘和隊友慶祝。 美聯社
大都會班吉（Carson Benge）回本壘和隊友慶祝。 美聯社

2026世足賽

大都會隊今天在主場迎戰皇家隊，1局下班吉（Carson Benge）靠著皇家守備亂成一鍋粥，擊出「少棒全壘打」。這場比賽形成打擊大戰，大都會以12：16輸球，創隊史首見不名譽紀錄。

1局下2出局一二壘有人，大都會班吉擊出投手前滾地球，皇家投手盧戈（Seth Lugo）爆傳，球滾到一壘界外區。一壘手卡利亞諾內（Jac Caglianone）回傳，結果球飛到三壘界外區，三壘手洛夫廷（Nick Loftin）想抓本壘又爆傳。結果包含打者班吉在內的3名跑者，都跑回本壘得分。

這只是這場瘋狂比賽的序幕，5局打完雙方戰成9：9平手。7上皇家攻下7分大局，儘管大都會7下追回2分，8下再1分，終場仍以12：16吞下敗仗。

根據統計，這是大都會隊史首次在主場得分至少11分時，落下敗仗。先前戰績129勝0敗。皇家游擊手托柏特（Tyler Tolbert）單場5安打，連12打席敲安，平大聯盟史上最長紀錄，也打破皇家隊史紀錄。

對於1局下皇家亂成一鍋粥的守備失誤，大都會代理總教練格林（Andy Green）形容像乒乓球一樣來回亂傳，班吉回憶當下的情境，「基本上，只要我有機會跑，我就會跑，然後我看到球又滾掉，心想：『不會吧。』」

大都會 皇家

相關新聞

MLB／道奇教頭看好大谷500轟！挨第300轟的投手：我故意被轟

大谷翔平今天從前隊友羅倫佐（Michael Lorenzen）手中轟出生涯第300發全壘打，羅倫佐賽後開玩笑表示，「我故意的。」道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）則看好大谷，未來能完成500轟里程碑。

MLB／山本由伸耐戰秘訣曝光？貝茲透露春訓親自拜師學習訓練方式

道奇當家游擊手貝茲（Mookie Betts）近日在個人Podcast節目中，大讚隊友山本由伸的穩定性與耐戰度，直言自己從未看過有投手能在長時間維持健康的同時，還能持續繳出如此頂尖的表現。

MLB／皇家守備亂成一鍋粥！投手前滾地球變「少棒全壘打」

大都會隊今天在主場迎戰皇家隊，1局下班吉（Carson Benge）靠著皇家守備亂成一鍋粥，擊出「少棒式全壘打」。這場比賽形成打擊大戰，大都會以12：16輸球，創隊史首見不名譽紀錄。

MLB／大谷翔平成「300轟俱樂部」首位日籍球員 紀錄之夜道奇遭逆轉

道奇隊「二刀流」大谷翔平今天再寫生涯成就，面對洛磯隊首局首打席開轟，大聯盟生涯第300轟達陣，成為大聯盟史上第170位300轟打者，也是日籍球員第一人，雖替道奇隊打下第1分，但道奇隊在比賽後段因守備大亂流以3：4遭逆轉。

MiLB／費爾柴德轉戰水手先練手感 新人聯盟轟3分砲

台美混血好手費柴德轉戰美國職棒西雅圖水手隊，今天先到小聯盟（MiLB）體系的新人聯盟找手感，立刻轟出3分砲，全場3打數1...

MLB／李灝宇代打吞K 老虎靠史庫柏好投擊敗運動家奪3連勝

美國職棒大聯盟（MLB）底特律老虎隊台灣好手李灝宇今天代打上場，1打數吞下三振，另外發生1次守備失誤，不過老虎隊最終仍以...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。