聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／皇家守備亂成一鍋粥！投手前滾地球變「少棒全壘打」
大都會隊今天在主場迎戰皇家隊，1局下班吉（Carson Benge）靠著皇家守備亂成一鍋粥，擊出「少棒全壘打」。這場比賽形成打擊大戰，大都會以12：16輸球，創隊史首見不名譽紀錄。
1局下2出局一二壘有人，大都會班吉擊出投手前滾地球，皇家投手盧戈（Seth Lugo）爆傳，球滾到一壘界外區。一壘手卡利亞諾內（Jac Caglianone）回傳，結果球飛到三壘界外區，三壘手洛夫廷（Nick Loftin）想抓本壘又爆傳。結果包含打者班吉在內的3名跑者，都跑回本壘得分。
這只是這場瘋狂比賽的序幕，5局打完雙方戰成9：9平手。7上皇家攻下7分大局，儘管大都會7下追回2分，8下再1分，終場仍以12：16吞下敗仗。
根據統計，這是大都會隊史首次在主場得分至少11分時，落下敗仗。先前戰績129勝0敗。皇家游擊手托柏特（Tyler Tolbert）單場5安打，連12打席敲安，平大聯盟史上最長紀錄，也打破皇家隊史紀錄。
對於1局下皇家亂成一鍋粥的守備失誤，大都會代理總教練格林（Andy Green）形容像乒乓球一樣來回亂傳，班吉回憶當下的情境，「基本上，只要我有機會跑，我就會跑，然後我看到球又滾掉，心想：『不會吧。』」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。