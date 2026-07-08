MLB／皇家守備亂成一鍋粥！投手前滾地球變「少棒全壘打」

大都會隊今天在主場迎戰皇家隊，1局下班吉（Carson Benge）靠著皇家守備亂成一鍋粥，擊出「少棒全壘打」。這場比賽形成打擊大戰，大都會以12：16輸球，創隊史首見不名譽紀錄。

1局下2出局一二壘有人，大都會班吉擊出投手前滾地球，皇家投手盧戈（Seth Lugo）爆傳，球滾到一壘界外區。一壘手卡利亞諾內（Jac Caglianone）回傳，結果球飛到三壘界外區，三壘手洛夫廷（Nick Loftin）想抓本壘又爆傳。結果包含打者班吉在內的3名跑者，都跑回本壘得分。

這只是這場瘋狂比賽的序幕，5局打完雙方戰成9：9平手。7上皇家攻下7分大局，儘管大都會7下追回2分，8下再1分，終場仍以12：16吞下敗仗。

根據統計，這是大都會隊史首次在主場得分至少11分時，落下敗仗。先前戰績129勝0敗。皇家游擊手托柏特（Tyler Tolbert）單場5安打，連12打席敲安，平大聯盟史上最長紀錄，也打破皇家隊史紀錄。

對於1局下皇家亂成一鍋粥的守備失誤，大都會代理總教練格林（Andy Green）形容像乒乓球一樣來回亂傳，班吉回憶當下的情境，「基本上，只要我有機會跑，我就會跑，然後我看到球又滾掉，心想：『不會吧。』」