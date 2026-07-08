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MLB／大谷翔平成「300轟俱樂部」首位日籍球員 紀錄之夜道奇遭逆轉

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
大谷翔平達成生涯300轟，首位日本人達成此成就。截圖自MLB X
大谷翔平達成生涯300轟，首位日本人達成此成就。截圖自MLB X

2026世足賽

道奇隊「二刀流」大谷翔平今天再寫生涯成就，面對洛磯隊首局首打席開轟，大聯盟生涯第300轟達陣，成為大聯盟史上第170位300轟打者，也是日籍球員第一人，雖替道奇隊打下第1分，但道奇隊在比賽後段因守備大亂流以3：4遭逆轉。

大谷翔平昨天敲出生涯第299轟，300轟則是今天首打席就出爐，抓準洛磯先發投手羅倫佐（Michael Lorenzen）投出的第3球，掌握93.3英里（約150.2公里）的伸卡球開轟，是他本季第20轟。擊球初速112.2英里（約180.6公里）、飛行距離409英尺（約124.7公尺）、擊球仰角19度。

大谷翔平兩天前剛滿32歲，在大聯盟生涯第9個球季，正式成為「300轟俱樂部」的一員，跟進弗里曼（Freddie Freeman）以及上個月達成的貝茲（Mookie Betts），成為道奇現役球員第3位300轟打者。

大谷翔平也持續推進自己的二刀流紀錄，成為大聯盟敲出300轟的成員中，投出最多三振（765次三振）的球員，遙遙領先貝比魯斯（Babe Ruth）的501次三振。

大谷翔平這一棒替道奇打下1：0領先，接著在5局下選到保送形成滿壘，下一棒帕赫斯（Andy Pages）再獲保送擠回第2分，6局下道奇再添分數，取得3：0領先。

道奇先發投手羅布勒斯基（Justin Wrobleski）主投7局失1分，送出9次三振，但啟用牛棚後戰況驟變。8局上洛磯從保送和安打展開攻勢，接著道奇內野連續發生2次守備失誤，洛磯單局攻下3分，以4：3逆轉戰局。

大谷翔平此戰前4打席結果分別為全壘打、中外野飛球出局、四壞球保送、三振出局。9局下道奇隊1分落後展開反攻，先靠安打和保送攻佔一、二壘，大谷翔平接著第5度站上打擊區，但斷棒擊出三壘方向的飛球出局，沒能建功，道奇最終也以輸球收場。

道奇 大谷翔平

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