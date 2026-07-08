聽新聞
0:00 / 0:00
MiLB／費爾柴德轉戰水手先練手感 新人聯盟轟3分砲
台美混血好手費爾柴德轉戰美國職棒西雅圖水手隊，今天先到小聯盟（MiLB）體系的新人聯盟找手感，立刻轟出3分砲，全場3打數1安打，在5局下被換下場。
30歲野手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）日前被大聯盟（MLB）克里夫蘭守護者隊放進指定讓渡（DFA）名單，期滿後拒絕下放成為自由球員，並在昨天確定加盟水手隊；根據大聯盟官網異動，雙方簽下小聯盟合約，並被指派至新人聯盟出賽。
費爾柴德在今天對戰芝加哥白襪隊新人聯盟之戰，先發第2棒、中外野手，1局上首打席敲出雙殺打，3局上敲出游擊方向滾地球出局。5局上在隊友敲出陽春砲後，費爾柴德在一、二壘有人時敲出左外野全壘打，一棒攻下3分將比數逆轉為4比3，而水手隊新人聯盟此局共攻下5分。
5局下更換守備時，費爾柴德退場休息，此戰總計3打數1安打，1發全壘打貢獻3分打點，今年他在守護者隊3A已敲出5轟，而大聯盟則是14場出賽3安打，尚未開轟，上一次出賽已是台灣時間6月25日。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。