MiLB／費爾柴德轉戰水手先練手感 新人聯盟轟3分砲

台美混血好手費爾柴德轉戰美國職棒西雅圖水手隊，今天先到小聯盟（MiLB）體系的新人聯盟找手感，立刻轟出3分砲，全場3打數1安打，在5局下被換下場。

30歲野手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）日前被大聯盟（MLB）克里夫蘭守護者隊放進指定讓渡（DFA）名單，期滿後拒絕下放成為自由球員，並在昨天確定加盟水手隊；根據大聯盟官網異動，雙方簽下小聯盟合約，並被指派至新人聯盟出賽。

費爾柴德在今天對戰芝加哥白襪隊新人聯盟之戰，先發第2棒、中外野手，1局上首打席敲出雙殺打，3局上敲出游擊方向滾地球出局。5局上在隊友敲出陽春砲後，費爾柴德在一、二壘有人時敲出左外野全壘打，一棒攻下3分將比數逆轉為4比3，而水手隊新人聯盟此局共攻下5分。

5局下更換守備時，費爾柴德退場休息，此戰總計3打數1安打，1發全壘打貢獻3分打點，今年他在守護者隊3A已敲出5轟，而大聯盟則是14場出賽3安打，尚未開轟，上一次出賽已是台灣時間6月25日。