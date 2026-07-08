MLB／李灝宇代打吞K 老虎靠史庫柏好投擊敗運動家奪3連勝

美國職棒大聯盟（MLB）底特律老虎隊台灣好手李灝宇今天代打上場，1打數吞下三振，另外發生1次守備失誤，不過老虎隊最終仍以6比2擊敗運動家隊，取得3連勝、近7戰6勝。

李灝宇今天未先發，不過在6局下球隊取得6比1領先後上場代打，面對2出局、一壘有人，李灝宇纏鬥8球仍被左投羅培茲（Jacob Lopez）三振出局，全場僅1打席，賽後打擊率2成50。

7局上李灝宇接替二壘守備，而就在2出局、一壘有人時，面對柯茲（Nick Kurtz）敲出的滾地球，李灝宇發生失誤，讓運動家隊攻勢延續，而下一棒朗理（Shea Langeliers）又敲出安打，老虎隊因而丟掉1分，但後續傷害未擴大。

老虎隊先發投手史庫柏（Tarik Skubal）5局投出9次三振，僅失1分，拿下勝投；老虎隊打線則是敲出8支安打，包含1局下凱斯（Colt Keith）的2分砲，另外在6局下灌進4分大局。