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MLB／海盜歐赫恩瘋狂3響砲、10打點破隊史 大聯盟前一人是大谷翔平
海盜隊今天在主場以12：4擊敗勇士隊，歐赫恩（Ryan O’Hearn）上演瘋狂個人秀，前6局就轟出3發全壘打，飛行距離合計1172英尺（357.2 公尺），單場4安、灌進破隊史紀錄的10分打點。
歐赫恩擔任海盜隊第5棒、一壘手，首打席就轟出中右外野方向的滿貫全壘打，擊球初速99.6英里（約160.3公里）、飛行距離384英尺（約117公尺）。3局下再敲中外野3分全壘打，擊球初速105.1英里（約169.1公里）、飛行距離415英尺（約126.5公尺）。
歐赫恩前兩轟都是棒打勇士先發投手瓦德瑞普（Hurston Waldrep），前兩打席就打下7分打點。
接著他在第三打席擊出滾地球出局；6局下面對湯瑪斯（Connor Thomas），又把球掃上右外野看台，擊球初速101.3英里（約163.0公里）、飛行距離373英尺（約113.7公尺），將比數拉開為10：2，且10分都是由自己所打下。
8局下歐赫恩繼續留在場上拚單場「4響砲」但沒能如願，揮出安打後被換代跑退場，在海盜球迷的掌聲及歡呼聲中退場。
歐赫恩本季全壘打數累積16支，單場10打點寫下海盜隊史紀錄，並成為現代棒球時代（1900年至今）第17位單場至少打下10分打點的球員，也是自2024年的大谷翔平之後，再次有球員達成此成就。
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