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MLB／大谷翔平首打席開轟連兩天炸裂 生涯300轟達成

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MLB／大谷首打席開轟連兩天炸裂 生涯300轟達成！

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
大谷翔平對洛磯首打席就轟出中外野全壘打，連兩天開轟並達成大聯盟生涯300轟，幫助道奇先馳得點。 美聯社
大谷翔平對洛磯首打席就轟出中外野全壘打，連兩天開轟並達成大聯盟生涯300轟，幫助道奇先馳得點。 美聯社

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道奇隊今天在主場對上洛磯隊，大谷翔平擔任開路先鋒，首打席就把球扛出中外野大牆，連續兩天開轟，是他本季第20轟，大聯盟生涯第300轟達陣！並幫助道奇隊取得1：0領先。

大谷翔平昨天在對上洛磯隊首戰敲出逆轉2分砲，大聯盟生涯全壘打數累積至299轟。今天對上洛磯隊則是在1局下首打席就炸裂，完成生涯300轟里程碑。

大谷翔平面對洛磯先發投手羅倫佐（Michael Lorenzen），抓他投出的第3球、93.3英里（約150.2公里）的伸卡球開轟，擊球初速112.2 英里（約180.6公里）、飛行距離409英尺（約124.7公尺）、擊球仰角19度。

大谷翔平剛過32歲生日，自2018年起展開大聯盟生涯，以打者身份出賽1121場，花4047打數轟出300發全壘打。

羅倫佐 道奇 大聯盟

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