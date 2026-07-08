MLB／明星賽前還會再投一場 大谷翔平依原訂計劃周六登板

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平前一場「二刀流」出賽時，打擊出現右側肱二頭肌緊繃提前退場，但傷勢預計不會影響他的下一場登板。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天指出，他還是會按照原訂計畫，在台灣時間周六於主場出戰響尾蛇隊。

大谷翔平前一場登板在4日對上教士隊，以110球投出6局失3分的優質先發，送出9次三振，但6局下輪到打擊時，因揮棒感到右側肱二頭肌緊繃，被換代打退場。賽後大谷翔平透露，這個狀況先前也出現過，但很快就復原了。

因此大谷翔平原訂的下一場先發暫不更動，在明星賽前還能再投一場。羅伯茲表示：「接下來這幾天會持續觀察，如果他感覺不對，就會再調整，我們也準備好了改變計畫的準備，但到目前為止，我不覺得會有什麼改變。」

大谷翔平接下來將在明星賽以國聯先發指定打擊的身份參戰，但不會投球，羅伯茲說：「當你是翔平，他知道自己的責任所在，所以我認為應該要兼顧什麼對他是最好的、可能存在的風險，以及怎麼樣對比賽最好，在這其中取得平衡。雖然在明星賽看不到他參加全壘打大賽、看不到他投球，但我想他會上場打一、兩個打席。」