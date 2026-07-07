MLB／禁賽80場後首轟出爐！響尾蛇外野手：珍惜能繼續打棒球

響尾蛇今天在客場以8比0完封教士，其中，外野手凱普勒（Max Kepler）轟出禁賽歸隊後首發全壘打，單場貢獻4分打點，成為球隊贏球最大功臣。

凱普勒首局先敲出1分打點安打，3局再將教士「前道奇少主」布勒（Walker Buehler）一顆94英里四縫線速球轟向右外野看台，擊出飛行距離417英尺的3分全壘打，幫助響尾蛇將領先擴大至6比0。

這發全壘打不僅是凱普勒自6月25日復出後的首發全壘打，也是他生涯第180轟，以及在教士主場的首發全壘打。

「我覺得那就是我們需要的一擊。我已經準備好上場、準備好揮棒，全力攻擊每一球。」賽後凱普勒表示。

談到繞壘時的心情，凱普勒則笑說，「我只是很開心今天終於轟出全壘打，一切都好像有點模糊。希望下次可以冷靜一點。」

「考量到我是球季打到一半才回來，所以我會對自己保持耐心。只要還能站上球場，我就心存感激，也很珍惜能繼續打棒球。」談到復出後的心態，凱普勒說道。

此外，響尾蛇教頭羅夫洛（Torey Lovullo）認為，這發3分砲徹底改變了比賽走勢。

「那支3分全壘打毫無疑問是全場最重要的一擊，球一離棒，大家就知道一定會出去。很高興看到他終於敲出加盟響尾蛇後的首轟。」

羅夫洛也透露，凱普勒賽前打擊練習狀況就相當出色，「他今天的提前打擊練習非常棒，所以我們知道這一天快到了。現在重點就是讓他的雙腿恢復力量，持續穩定重複揮棒動作。」

回顧當時，32歲的凱普勒在藥檢中被驗出Epitrenbolone陽性，此為合成同化類固醇群博龍（Trenbolone）的代謝物，屬於聯盟《聯合藥物防治與治療計畫》中明文禁止的成分，因此遭禁賽80場。