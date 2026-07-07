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MLB／又被大谷砲擊葬送領先優勢！洛磯弗里蘭嘆：世界最好球員

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

2026世足賽

道奇大谷翔平今天火力全開，4打數3安打，包含一發超前2分砲。身為苦主的洛磯隊先發左投弗里蘭（Kyle Freeland）感嘆，「他就是全世界最好的球員。」

3局下弗里蘭第一球就被拉辛（Dalton Rushing）敲二壘打，面對大谷同樣是第一球，就被掃出全壘打牆，弗里蘭這局投2球就失掉2分。總計弗里蘭主投5局失6分，防禦率上升至7.46。

本場比賽過後，大谷生涯對戰弗里蘭16打數9安打，打擊率5成63，累積3轟9打點。

弗里蘭受訪時向大谷致敬，「他是這聯盟最好的球員，對任何投手打出的數據都非常出色，很抱歉我說得這麼直白，但他就是全世界最好的球員。」

大谷翔平 道奇

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