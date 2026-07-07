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MLB／巨人105年首見壯舉！拉莫斯雙響砲加場內全壘打宰藍鳥

聯合新聞網／ 綜合報導
巨人今天在主場以10比1擊敗藍鳥，拉莫斯單場5打數3安打，包括1支另類全壘打、2發全壘打，成為巨人隊史自1920年以來首位完成此壯舉的球員， 路透。
巨人今天在主場以10比1擊敗藍鳥，拉莫斯單場5打數3安打，包括1支另類全壘打、2發全壘打，成為巨人隊史自1920年以來首位完成此壯舉的球員， 路透。

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巨人今天在主場以10比1擊敗藍鳥，外野手拉莫斯（Heliot Ramos）更繳出生涯代表作，單場5打數3安打，包括1支另類場內全壘打（Little League home run）、2發全壘打，狂掃生涯新高5分打點，成為巨人隊史自1920年以來首位完成此壯舉的球員。

拉莫斯首局首打席就敲出右中外野全壘打牆的三壘安打，這球若在其他29座大聯盟球場都會形成全壘打。不過藍鳥游擊手希曼尼茲（Andres Gimenez）傳球失誤飛進三壘休息區，讓拉莫斯直接跑回本壘，形成場內全壘打。

賽後拉莫斯笑說：「我早就知道那球會留在場內！我和狄佛斯（Rafael Devers）當時就在討論，我知道那球就是會這樣。」

6局下，拉莫斯轟出一發349英尺反方向3分全壘打，將球送進右外野看台，帶動巨人單局5分大局。8局下，拉莫斯再度鎖定速球，補上一發飛行距離444英尺的2分砲，不僅完成生涯首次單場雙響砲，也替球隊鎖定勝局。

值得一提的是，第8局這發全壘打擊球初速高達110英里，是本季甲骨文球場第3遠的全壘打。

談到最滿意的一次揮擊，拉莫斯笑說，「我最喜歡那支打向右外野的全壘打，那真的是一次很棒的揮棒。」

「最近一直在調整揮棒軌跡，包括打擊練習時的揮棒方式，我今天整體感覺真的很好。」拉莫斯坦言。

拉莫斯還笑說，或許早餐也有幫助，「今天早餐是我自己做的，有香腸、蛋、吐司和薯餅，另外還去買了一杯咖啡。」

此役拉莫斯以3安、5打點作收，成為自2011年的桑多瓦爾（Pablo Sandoval）之後，首位單場至少擊出2轟與1支三壘安打的巨人球員。

根據官方指出，拉莫斯更成為巨人隊史自1920年以來首位完成此壯舉的球員，也是自2002年的特拉梅爾（Bubba Trammell）後，大聯盟首位完成此成就的球員。

自6月28日傷癒復出以來，拉莫斯近8場比賽32打數敲出10支安打，打擊率3成13，另有2支三壘安打、4發全壘打及8分打點，火力相當驚人。

對此，總教練維特洛（Tony Vitello）表示，「受傷期間他一直不停努力訓練，恢復速度比大家預期還快。現在的他看起來充滿活力，也非常有力量，而這些都反映在球場上。」

「第2支全壘打真的讓我們所有人都看傻了。我們知道他具備把球轟向反方向的力量，但那一球還是讓整個休息區都感到震撼。」維特洛讚嘆道。

不僅如此，維特洛也稱讚拉莫斯的個性，「只要看到他有好表現，大家都會替他高興，因為他總是充滿笑容，也一直是球隊非常正面的力量。」

藍鳥 巨人 大聯盟

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