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MLB／道奇25歲捕手和跑者衝突清板凳 羅伯茲：很大的誤會

聯合新聞網／ 綜合報導
落磯跑者卡里格(左)、道奇捕手拉辛(右)。 法新社
落磯跑者卡里格(左)、道奇捕手拉辛(右)。 法新社

2026世足賽

道奇隊25歲捕手拉辛（Dalton Rushing）再度和對手發生衝突，今天他在11局下敲出再見安打，幫助道奇以8：7贏球，成為本季首支60勝球隊。

10局上1出局三壘有人，落磯跑者卡里格（Cole Carrigg）靠滾地球衝回本壘，與拉辛發生碰撞，隨後兩人爆發口角，場面一度劍拔弩張，雙方板凳球員也衝進場。道奇老將孟西（Max Muncy）等人立刻上前制止，沒有讓衝突進一步擴大。

拉辛本季多次因為場上危險動作和火爆脾氣，與對手起爭執。賽後他受訪時回憶當下狀況，「都對勝負有強烈情緒，所以那種事會發生。我只是針對傳球做出守備動作，不管是觸殺還是之後的反應，都沒有惡意。」

拉辛強調雙方沒有心結，「我也有跟他說，『我只是對球做出反應而已。』這件事不會繼續燒下去。」

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）則說，「我不太清楚細節，但卡里格似乎說些什麼，雖然那句話不是對拉辛說，但拉辛好像以為是在對他說。之後兩人確認只是誤會，事情就平息了，那是一場很大的誤會。」

對於拉辛本季多次在場上情緒失控，一舉一動受外界格外關注，羅伯茲替他緩頰，「真正受到注意的，大概只有幾周前和翔平那件事吧，那件事已經解決了。」

道奇 洛磯

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