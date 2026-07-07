MLB／索托逆轉3分砲締19年神紀錄！隊友驚嘆：終於知道為何這麼強

大都會今天在客場與勇士激戰至延長賽，靠著強打索托（Juan Soto）9局上的超前3分全壘打，以及托倫斯（Luis Torrens）延長賽10局的致勝二壘安打，終場成功以7比6擊敗對手，連續兩天完成逆轉勝。

回顧當時，9局上大都會仍以2比3落後，且已經兩出局，眼看即將吞敗，但索托面對勇士資深終結者伊格列西亞斯（Raisel Iglesias）轟出右外野3分砲，幫助球隊反以5比3超前。

這發全壘打不僅讓大都會重新取得領先，也終結伊格列西亞斯連續35次救援成功紀錄，瞬間讓主場球迷陷入沉默。

「這個球季真的很艱難，但我們必須把握這些正面的事情。我們知道對手很強，所以能夠贏下這場比賽，對我們來說就是一種成功。」索托賽後表示。

大都會總教練格林（Andy Green）也盛讚索托的重要性，「索托就是全聯盟最好的球員，他屬於另一個等級。那是一支讓全隊都感到興奮的全壘打。」

除此之外，先發投手培洛塔（Freddy Peralta）更大力稱讚隊友索托，直言近距離相處後，才真正理解這位超級球星成功的原因，「他真的很不可思議，現在我終於知道為什麼了。我最近常和他相處，他的心態完全是另一個層級。」

培洛塔也認為，索托的職業態度值得全隊學習，「這是我們每個人都可以向他學習的地方，更誇張的是，他其實還很年輕。」

根據統計，索托單場4度上壘，並締造隊史相隔19年的紀錄，成為自2007年的萊特（David Wright）之後，首位單場繳出至少1轟、3分打點、3次保送及1次盜壘的大都會球員。