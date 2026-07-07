MLB／岡本和真新秀年第20轟出爐 創下日本右打者最多紀錄

多倫多藍鳥日籍重砲岡本和真在今天客場對舊金山巨人之戰，轟出本季第20號全壘打，距離大谷翔平所保持的日本球員轉戰大聯盟首年最多22轟紀錄僅差2支。

這發全壘打出現在藍鳥0：3落後的第6局，2出局無人在壘時，岡本和真面對巨人右投魯普（Landen Roupp），鎖定內角偏低伸卡球出棒，將球強勁掃向左中外野看台。這球擊球初速達110.8英里、約178.3公里，飛行距離412英尺、約125.5公尺，仰角33度，形成一發漂亮拋物線，直接飛進左中外野看台中段。

這是岡本和真自6月26日、日本時間27日對德州遊騎兵之戰後，再度開轟。岡本近期才剛滿30歲，因此這也是他30歲後首支全壘打。按照目前進度推算，他本季全壘打產量將達到35轟左右。

岡本和真菜鳥年敲出20轟，也寫下日本球員大聯盟首年重要紀錄。他成為繼2018年效力洛杉磯天使時的大谷翔平，以及2026年效力芝加哥白襪的村上宗隆後，史上第3位大聯盟第1年就達成20轟的日本球員，更是首位完成此壯舉的日本右打者。

目前他在日本球員大聯盟首年全壘打榜上，已追平村上宗隆並列史上第2，距離大谷翔平2018年創下的22轟紀錄只差2支。

岡本和真在6月表現相當出色，單月出賽25場，繳出打擊率.286、7轟、20打點的亮眼成績，在美聯新人當中全壘打數排名第1，打點並列第2，長打率.560排名第2，OPS.916排名第3。也因為這段強勢表現，他在賽前獲選生涯首次美聯單月最佳新人。