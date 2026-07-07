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MLB／大谷翔平3安猛打敲32歲第一轟 生涯300轟差一步

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
谷翔平32歲以後的第一發全壘打在今天報到，第三局揮出反方向逆轉兩分砲，本季第19轟出爐。 美聯社
谷翔平32歲以後的第一發全壘打在今天報到，第三局揮出反方向逆轉兩分砲，本季第19轟出爐。 美聯社

2026世足賽

大谷翔平32歲以後的第一發全壘打在今天報到，第三局揮出反方向逆轉兩分砲，本季第19轟出爐，生涯全壘打數推進至299，差一步就將達陣300轟里程碑。兩隊鏖戰到延長11局，由拉辛（Dalton Rushing）敲出再見安打，道奇以8：7擊敗洛磯隊。

洛磯由33歲左投弗里蘭（Kyle Freeland）先發，大谷首打席就是打得強勁的中外野平飛球遭到接殺，第二打席在第三局面對87.9哩卡特球出棒，反方向送出左外野全壘打牆外，成為一發逆轉兩分砲。

道奇第四局攻勢再起，孟西（Max Muncy）安打、羅哈斯（Miguel Rojas）高飛犧牲打各攻下1分，在一出局、二三壘有人時輪到大谷，這回擊出滾地球打穿中間防線，這支一壘打再貢獻兩分打點，也幫助道奇擴大為6：1領先。

弗里蘭以5局被敲9安打、失6分收工，大谷第七局面對亞諾斯（Zach Agnos）再度敲安，單場第3支安打出爐。

道奇以6：3領先進入第九局，眼看勝券在握，史考特（Tanner Scott）關門卻遭到追平。大谷九局下的打席獲得故意四壞保送，無緣挑戰300轟是再見轟的魔幻劇本，兩隊以6：6進入延長賽突破僵局，第11局各入袋1分，第12局戰線結束在第9棒拉辛的再見安打，確定大谷的300轟不在今晚。

大谷此役4打數敲3安打，另靠1次故意四壞上壘，貢獻4分打點。

大谷翔平 道奇 孟西

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