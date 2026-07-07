MLB／去年喊「棒球討厭我」！道奇主帥揭史考特復活關鍵

道奇本季投手傷兵問題依舊嚴重，在終結者狄亞茲（Edwin Diaz）因手肘手術缺陣期間，左投史考特（Tanner Scott）本季強勢反彈，扛起終結者重任。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）在今日賽前受訪時，也點出史考特本季蛻變的關鍵因素。

事實上，史考特去年表現低迷，不僅全隊救援失敗次數最多，甚至一度無奈表示「棒球討厭我」。不過本季他強勢反彈，38場出賽繳出2.02防禦率，拿下12次救援成功，僅有1次救援失敗。

談到史考特本季的蛻變，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）在今日賽前受訪時表示。

「我認為今年他的投球位置不再那麼固定。他的控球一直都很好，幾乎不會保送打者，但去年他的球幾乎都投到右打者內角同一個甜蜜點，所以打者很容易鎖定。」

羅伯斯補充道，「現在他會攻擊球場不同的位置，滑球變得更好，球速也維持住了，而且他的身體更健康，所以這完全是兩個不同的球季。他做得非常棒。」

雖然史考特本季整體表現仍未完全回到效力馬林魚時期的巔峰水準，勝利貢獻值僅1.1，也已經追平2023年整季22支被安打的數量，但和2025年的低潮相比，已經有明顯進步，成為球隊牛棚最穩定的一環。