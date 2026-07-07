快訊

諷刺！交通部力堵毒駕 轄下氣象署技士博愛特區逆向毒駕遭逮

香蕉靠演講2年狂存破百萬！親曝不揮霍原因「沒有每天在過年」 全網讚翻

強颱巴威進逼 陳駿季：花蓮萬里溪堰塞湖不排除提前溢流

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／去年喊「棒球討厭我」！道奇主帥揭史考特復活關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
羅伯茲在今日賽前受訪時，點出史考特本季蛻變的關鍵因素。 路透。
羅伯茲在今日賽前受訪時，點出史考特本季蛻變的關鍵因素。 路透。

2026世足賽

道奇本季投手傷兵問題依舊嚴重，在終結者狄亞茲（Edwin Diaz）因手肘手術缺陣期間，左投史考特（Tanner Scott）本季強勢反彈，扛起終結者重任。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）在今日賽前受訪時，也點出史考特本季蛻變的關鍵因素。

事實上，史考特去年表現低迷，不僅全隊救援失敗次數最多，甚至一度無奈表示「棒球討厭我」。不過本季他強勢反彈，38場出賽繳出2.02防禦率，拿下12次救援成功，僅有1次救援失敗。

談到史考特本季的蛻變，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）在今日賽前受訪時表示。

「我認為今年他的投球位置不再那麼固定。他的控球一直都很好，幾乎不會保送打者，但去年他的球幾乎都投到右打者內角同一個甜蜜點，所以打者很容易鎖定。」

羅伯斯補充道，「現在他會攻擊球場不同的位置，滑球變得更好，球速也維持住了，而且他的身體更健康，所以這完全是兩個不同的球季。他做得非常棒。」

雖然史考特本季整體表現仍未完全回到效力馬林魚時期的巔峰水準，勝利貢獻值僅1.1，也已經追平2023年整季22支被安打的數量，但和2025年的低潮相比，已經有明顯進步，成為球隊牛棚最穩定的一環。

道奇 羅伯茲 史考特

相關新聞

MLB／去年喊「棒球討厭我」！道奇主帥揭史考特復活關鍵

道奇本季投手傷兵問題依舊嚴重，在終結者狄亞茲（Edwin Diaz）因手肘手術缺陣期間，左投史考特（Tanner Scott）本季強勢反彈，扛起終結者重任。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）在今日賽前受訪時，也點出史考特本季蛻變的關鍵因素。

MLB／8局好投助洋基退美東龍頭光芒 斯萊特勒霸氣回應酸民質疑

最近10場1勝9敗的洋基隊，今天與美東龍頭光芒隊展開4連戰。洋基「少主」斯萊特勒（Cam Schlittler）一掃前戰陰霾，繳出8局只失1分好投，幫助洋基以5：1取勝，兩隊勝差還有3場。

MLB／塞揚熱門3.1局狂失9分！桑契斯寫37年難堪紀錄：真的投得很爛

費城人王牌左投桑契斯（Cristopher Sánchez）今天面對皇家遭遇生涯最慘一役，主投3.1局狂失9分責失被敲12安、挨3轟，終場費城人以1比15慘敗。賽後談起這場比賽，桑契斯只用一個字形容：「爛。」

MLB／道奇牛棚迎大將回歸！菲利普斯TJ後睽違13個月重返大聯盟

在接受長達13個月又2天的復健後，現年31歲的道奇後援右投菲利普斯（Evan Phillips）今日正式從60天傷兵名單歸隊，這也是他自接受TJ手術後首次重返大聯盟。

MLB／每1局都得分！皇家22安狂灌15分 打出大聯盟暌違10年紀錄

皇家隊今天以15：1擊敗費城人隊，罕見的是進攻8局，局局都有分數進帳，寫下隊史第二次，大聯盟前一次也已是2016年9月12日白襪隊。

MLB／3度中職選秀落榜 成大研究生林睿杰飆速158公里與雙城簽約

今年跨出旅美道路的台灣選手再多1人，8月將滿24歲的投手林睿杰，與明尼蘇達雙城隊簽約，目前就讀成功大學體育與健康休閒研究所的他，經歷3次中職選秀落選，最終在美職體系展開職棒道路，也刻畫勵志故事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。