MLB／8局好投助洋基退美東龍頭光芒 斯萊特勒霸氣回應酸民質疑

最近10場1勝9敗的洋基隊，今天與美東龍頭光芒隊展開4連戰。洋基「少主」斯萊特勒（Cam Schlittler）一掃前戰陰霾，繳出8局只失1分好投，幫助洋基以5：1取勝，兩隊勝差還有3場。

5局上洋基工具人卡巴耶羅（José Caballero）轟出3分砲，幫助球隊先馳得點。5局下1出局斯萊特勒先被辛普森（Chandler Simpson）敲安，接著辛普森靠滾地球上二壘，帕拉修斯（Richie Palacios）敲出適時安打，追回1分。

斯萊特勒本場只失這一分。卡巴耶羅8局上再夯陽春砲，完成單場雙響砲。「白飯哥」萊斯（Ben Rice）9局上再補一發陽春砲，終場以5：1拿下勝利。

斯萊特勒投101球，8局只被敲4支安打，失掉1分，投出8次三振沒有保送，防禦率降至2.01，收下本季第9勝，仍是美聯塞揚大熱門。斯萊特勒上一戰對老虎隊4局失6分，今天賽後他受訪時說，「他們因為我一場表現不好，就說我退步了，所以再說一次，這對我來說是有個人情緒的，我就是要上場投出統治級表現，讓球隊出現在正確位置上。」