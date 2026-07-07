快訊

18歲愛女遭輾壓亡…母求償落空崩潰問「白犧牲了嗎」 法官冷回：對啊

太空視角直擊巴威！「完美颱風眼」震撼曝光 沖繩先拉警報11日接近台灣

Netflix觀眾「只看完一季」棄追熱門影集！變官方擔憂來源 網曝中肯原因

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／8局好投助洋基退美東龍頭光芒 斯萊特勒霸氣回應酸民質疑

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基「少主」斯萊特勒（Cam Schlittler）。 美聯社
洋基「少主」斯萊特勒（Cam Schlittler）。 美聯社

2026世足賽

最近10場1勝9敗的洋基隊，今天與美東龍頭光芒隊展開4連戰。洋基「少主」斯萊特勒（Cam Schlittler）一掃前戰陰霾，繳出8局只失1分好投，幫助洋基以5：1取勝，兩隊勝差還有3場。

5局上洋基工具人卡巴耶羅（José Caballero）轟出3分砲，幫助球隊先馳得點。5局下1出局斯萊特勒先被辛普森（Chandler Simpson）敲安，接著辛普森靠滾地球上二壘，帕拉修斯（Richie Palacios）敲出適時安打，追回1分。

斯萊特勒本場只失這一分。卡巴耶羅8局上再夯陽春砲，完成單場雙響砲。「白飯哥」萊斯（Ben Rice）9局上再補一發陽春砲，終場以5：1拿下勝利。

斯萊特勒投101球，8局只被敲4支安打，失掉1分，投出8次三振沒有保送，防禦率降至2.01，收下本季第9勝，仍是美聯塞揚大熱門。斯萊特勒上一戰對老虎隊4局失6分，今天賽後他受訪時說，「他們因為我一場表現不好，就說我退步了，所以再說一次，這對我來說是有個人情緒的，我就是要上場投出統治級表現，讓球隊出現在正確位置上。」

Cam Schlittler 洋基 光芒

相關新聞

MLB／8局好投助洋基退美東龍頭光芒 斯萊特勒霸氣回應酸民質疑

最近10場1勝9敗的洋基隊，今天與美東龍頭光芒隊展開4連戰。洋基「少主」斯萊特勒（Cam Schlittler）一掃前戰陰霾，繳出8局只失1分好投，幫助洋基以5：1取勝，兩隊勝差還有3場。

MLB／塞揚熱門3.1局狂失9分！桑契斯寫37年難堪紀錄：真的投得很爛

費城人王牌左投桑契斯（Cristopher Sánchez）今天面對皇家遭遇生涯最慘一役，主投3.1局狂失9分責失被敲12安、挨3轟，終場費城人以1比15慘敗。賽後談起這場比賽，桑契斯只用一個字形容：「爛。」

MLB／道奇牛棚迎大將回歸！菲利普斯TJ後睽違13個月重返大聯盟

在接受長達13個月又2天的復健後，現年31歲的道奇後援右投菲利普斯（Evan Phillips）今日正式從60天傷兵名單歸隊，這也是他自接受TJ手術後首次重返大聯盟。

MLB／每1局都得分！皇家22安狂灌15分 打出大聯盟暌違10年紀錄

皇家隊今天以15：1擊敗費城人隊，罕見的是進攻8局，局局都有分數進帳，寫下隊史第二次，大聯盟前一次也已是2016年9月12日白襪隊。

MLB／3度中職選秀落榜 成大研究生林睿杰飆速158公里與雙城簽約

今年跨出旅美道路的台灣選手再多1人，8月將滿24歲的投手林睿杰，與明尼蘇達雙城隊簽約，目前就讀成功大學體育與健康休閒研究所的他，經歷3次中職選秀落選，最終在美職體系展開職棒道路，也刻畫勵志故事。

MLB／中職球隊先等等 費爾柴德續留美職「回家」當水手

費爾柴德（Stuart Fairchild）結束與克里夫蘭守護者隊的賓主關係後，職棒生涯下一站出爐，他與家鄉球隊西雅圖水手隊簽約，續留美職體系。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。