MLB／塞揚熱門3.1局狂失9分！桑契斯寫37年難堪紀錄：真的投得很爛

費城人王牌左投桑契斯（Cristopher Sánchez）今天面對皇家遭遇生涯最慘一役，主投3.1局狂失9分責失被敲12安、挨3轟，終場費城人以1比15慘敗。賽後談起這場比賽，桑契斯也表示自己投得很爛。

桑契斯今日首局就被敲出6分，僅投3局就用掉66球，防禦率從賽前的2.00暴增至2.62。

根據《Elias Sports Bureau》統計，桑契斯也成為自1988年6月14日「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）以來，首位在投滿至少100局且防禦率2.00以下的情況下，單場失掉至少9分的投手。

賽後談到這場比賽，桑契斯毫不掩飾自己的失望，「今天我投得很爛。我的身體狀況很好，所以今天會投成這樣，我自己也很意外。」

29歲的桑契斯被問到是否知道自己今天狀況失常的原因時，他表示沒有答案，「沒有什麼特別原因，這就只是一場比賽。就像我會從表現好的比賽中學習一樣，今天表現不好，我也會試著從中學到東西。」

桑契斯本場比賽挨了皇家4支全壘打中的3發，而且全部來自於他的招牌變速球。談到原因時，他仍坦言摸不著頭緒。

「看到他們用我的招牌球路轟出3支全壘打，真的很難接受。但事情就是發生了。」

「我真的不知道。也許今天變速球沒有像平常那樣犀利，但也要給對手一些掌聲，他們今天確實掌握住我的球路，讓我付出代價，我只能繼續往前走。」桑契斯補充道。

儘管桑契斯近3場客場先發失分偏多，但馬丁利並不擔心他的長期狀況。

「我們當然會持續觀察所有細節。他的客場表現看起來沒有主場那麼銳利，但我不知道是否真的有直接關係。客場投手丘確實不同，但每個人都必須在客場投球。」

明星賽前，桑契斯預計還有一次先發機會，對手很可能是老虎。他也希望能在那之前找回投球節奏。

「我知道這樣的情況都發生在客場。但我真的沒有答案，也許是不夠熟悉各個球場，不過這是我們必須改善的地方。」

值得注意的是，桑契斯本季曾從4月30日至6月3日締造連續50.2局無失分，是1893年以來大聯盟單季第5長紀錄，當時宛如無人能敵。不過，自從無失分紀錄中斷後，他近6場先發防禦率已上升至5.56，狀態明顯不如先前穩定。

總教練馬丁利（Don Mattingly）則不擔心愛將的長期狀況，「我不知道該怎麼解釋，但只要他身體健康，我相信他會沒事。希望今天只是那種很少會再發生的一場比賽。」

除了自身狀況不佳，隊友守備失誤也讓桑契斯雪上加霜。

費城人首局率先取得1比0領先後，皇家在1出局、一二壘有人時，皇家右外野手卡利安諾（Jac Caglianone）擊出二壘滾地球，原本有機會完成雙殺，不過游擊手透納（Trea Turner）傳往一壘時發生暴傳，讓明星游擊手惠特（Bobby Witt Jr.）跑回追平分，皇家隨後又在該局灌進5分，徹底改變比賽走向。

「那球一定要完成。如果順利完成雙殺，也許就能乾淨地結束這局，之後開始找到節奏。我當時有點太急了，那球一定要完成，誰知道比賽會怎麼發展？那次失誤改變了整場比賽。」透納說道。

事實上，這已是透納本季第12次失誤，其中5次都是傳球失誤。根據統計，透納賽前的守備貢獻值僅為-6；根據《FanGraphs》統計，防守救援分數更是合格游擊手中墊底的-8。

透納也坦言，自己今年守備確實不如去年，「最近遇到不少困難的球，但我沒有完成自己想完成的守備。我覺得今年沒有去年那麼好，有時候節奏有點太快。我知道自己辦得到，只是偶爾那一個失誤，代價真的很大。」

馬丁利也認為首局失誤影響整場比賽，「以透納的能力，你會認為那一定是一個雙殺，他必須完成那次傳球。」

費城人唯一1分出現在首局，波姆（Alec Bohm）敲出適時二壘安打送回打點。此後費城人每局都有跑者上壘，卻始終無法再突破皇家投手群封鎖。

第6局，重砲史瓦柏（KyleSchwarber）則因不滿主審對揮棒是否出棒的好球判決，與裁判發生爭執，最終遭到驅逐出場。

對此，馬丁利認為失誤並非唯一原因，「之後我們也沒有辦法阻止對方攻勢，而我們自己其實也有不少得分機會。」

「前兩局我們兩度攻占滿壘卻都沒得分，全場留下15個殘壘，敲出10支安打、選到7次保送，最後卻只拿1分。我們其實有機會慢慢把比分追回來。」馬丁利強調。

吞敗後，費城人戰績下滑至50勝41敗，暫居國聯東區第2，接下來將與紅人展開系列賽。