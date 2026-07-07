MLB／每1局都得分！皇家22安狂灌15分 打出大聯盟暌違10年紀錄

皇家隊今天以15：1擊敗費城人隊，罕見的是進攻8局，局局都有分數進帳，寫下隊史第二次，大聯盟前一次也已是2016年9月12日白襪隊。

費城人此役由強投桑契斯（Cristopher Sánchez）登板，發展卻出乎意料，3.1局投球任內，被狂敲12支安打、3轟、失9分，都是生涯單場最差數字。

身為主場球隊的皇家從第一局6分大局啟航，進攻8局，每局最少攻下1分，最終以22支安打灌進15分；游擊手托柏特（Tyler Tolbert）單場5安打，包括第五局的陽春砲。

皇家前一次所有進攻局數都有分數進帳為1998年9月14日面對運動家（8局），此役寫下隊史第二例。

「我今天真的爛透了。」桑契斯對於這場離譜表現顯得意外，「我的感覺很好，所以我對今天的投球內容確實有點訝異，他們要面對我的球敲出3轟是很難的事，但今天就是發生了。」