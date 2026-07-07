MLB／道奇牛棚迎大將回歸！菲利普斯TJ後睽違13個月重返大聯盟

在接受長達13個月又2天的復健後，現年31歲的道奇後援右投菲利普斯（Evan Phillips）今日正式從60天傷兵名單歸隊，這也是他自接受TJ手術後首次重返大聯盟。

菲利普斯過去一個月都在3A奧克拉荷馬市彗星隊進行復健賽，12場出賽共投10局，繳出1.80防禦率，送出13次三振、5次保送。最近一次登板是在上週五，面對糖城太空牛隊投出1局三上三下，並送出2次三振。

「我的主要球種狀態非常銳利，也已經準備好上場了。」菲利普斯在今日開賽前表示。

菲利普斯進一步說道，「我要肯定自己一路堅持完成整個復健過程，也非常依靠家人以及隊友的支持。去年受傷後能留在球隊進行復健，我真的非常感激，我認為這也幫助我保持專注的心態。」

「現在，我已經準備好迎接下一個階段。」菲利普斯強調。

談到復健內容時，菲利普斯則表示前半段主要專注於投球的身體機制，包括調整握球方式、控球位置，以及練習變速球；後半段則開始提高比賽強度。

「後半段我真的開始要求自己提升執行力與競爭強度，這樣到了大聯盟，就不會是第一次面對這種節奏。」菲利普斯說。

2022至2024賽季，菲利浦斯合計摘下44次救援成功，並在2025年6月5日接受右手肘TJ手術手術。由於當年開季又受到肩傷困擾，他2025年整季僅出賽7場，便提前報銷，休季一度被道奇不續約成為自由球員，最後仍以1年650萬美元合約回歸。

此外，道奇也同步進行多項球員異動。身高208公分的26歲右投葛瓦斯（Paul Gervase）在這次升上大聯盟期間登板2場，前一天對教士投出2局無失分、送出2次三振後，被下放至3A。

左投艾德（Jake Eder）則是在今年4月2日自國民交易加盟道奇，共為球隊出賽4場，投4局被敲3支安打失1分，送出1次三振與1次保送，如今則遭到球隊釋出，騰出40人名單空間。

不僅如此，道奇將24歲右投杜蘭（Carlos Duran）加入40人名單，杜蘭原本就是道奇農場培養的投手，但於2025年4月交易至運動家，換來外野手魯伊茲（Esteury Ruíz）。去年12月他以小聯盟合約重返道奇，並受邀參加大聯盟春訓。

杜蘭上季效力運動家時完成大聯盟初登板，本季則效力3A奧克拉荷馬市，30場出賽戰績2勝2敗、防禦率3.86，35局投球送出50次三振、25次保送，2次救援成功，將對手打擊率壓制在2成03。

至於捕手羅賓森（Chuckie Robinson）遭指定讓渡（DFA）。本季曾擔任拉辛（Dalton Rushing）的替補捕手，共先發6場，日前被下放後，如今遭指定讓渡。他在大聯盟23個打數敲出2支安打，兩支安打皆出現在6月24日對雙城之戰。