MLB／3度中職選秀落榜 成大研究生林睿杰飆速158公里與雙城簽約

今年跨出旅美道路的台灣選手再多1人，8月將滿24歲的投手林睿杰，與明尼蘇達雙城隊簽約，目前就讀成功大學體育與健康休閒研究所的他，經歷3次中職選秀落選，最終在美職體系展開職棒道路，也刻畫勵志故事。

林睿杰就讀台灣體育運動大學期間兩度參與選秀，都未獲得青睞，挑戰職棒同時並未放棄繼續進修，選擇攻讀成大體育與健康休閒研究生，學歷背景吸引關注，去年第三度於選秀會上落榜，而他的球速透過運科輔助持續提升，近期在美職選秀聯盟（MLB Draft League）出賽飆速158公里。

林睿杰透過社群證實已與雙城完成簽約，他表達感謝，「謝謝Twins給我這一個機會，讓我能夠從這裡出發，繼續朝著夢想前進！」他表示，自己會繼續加油、享受棒球，「感謝這一路所遇到所有幫助我的教練、朋友、經紀人。有些人一起陪我早起練習；有些人在我最想放棄的時候給我一個機會、或一些想法。」