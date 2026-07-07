MLB／中職球隊先等等 費爾柴德續留美職「回家」當水手

費爾柴德（Stuart Fairchild）結束與克里夫蘭守護者隊的賓主關係後，職棒生涯下一站出爐，他與家鄉球隊西雅圖水手隊簽約，續留美職體系。

費爾柴德今年季前以小聯盟合約加盟守護者，在5月30日升上大聯盟，完成連6季都有大聯盟出賽紀錄，共出賽14場，19打數敲出3安打都是一壘打，吞下14次三振，雖因8次四死球保送握有0.407上壘率，但打擊率僅0.158，成績不盡理想，最終在6月27日遭守護者指定讓渡，7天過去，並無球隊承接，守護者將他下放3A，而費爾柴德具3年以上大聯盟資歷，選擇成為自由球員。

費爾柴德成為「自由身」後，吸引中職球隊接觸，有意將他的球技、人氣帶來台灣，而今天費爾柴德的IG自介先加上「mariners」字樣，太太漢娜以西雅圖為背景的限時動態也打上「home」字樣。

費爾柴德「回家」當水手，本身來自西雅圖的他，2022年就曾在這支球隊留下3場大聯盟出賽紀錄，既是家鄉球隊，也是前東家。